„Promi Big Brother“: Sind das die ersten Kandidaten?

Am 9. August geht es wieder los: Mehr oder weniger Prominente ziehen in der siebten Staffel von der Sat.1-Reality-Show „ Promi Big Brother“ in ein Haus. Nun kursieren die ersten Namen über mögliche Teilnehmer. RTL.de spekuliert, dass Theresia Behrend-Fischer und Rafi Rachek mit in den Container ziehen – und sich danach 24 Stunden am Tag freiwillig überwachen lassen. Bestätigt haben dies aber bislang weder die beiden, noch Sender Sat.1.

Zumindest theoretisch würden die beiden aber gut in die Sendung passen: Theresia Behrend Fischer nahm in diesem Jahr bei Heidi Klums Model-Casting „ Germany’s Next Topmodel“ teil, gestand währenddessen, dass sie sich für 8,5 zusätzliche Zentimeter Körpergröße die Beine brechen ließ und sorgte mit einer groß inszenierten Live-Hochzeit beim Finale von GNTM 2019 für eine gewisse Portion Peinlichkeit. Ihr Verlobter Thomas Behrend ist 27 Jahre älter. Definitiv Gesprächsstoff für langweilige Stunden im Promi-Container.

Promi Big Brother : Theresia war bei Heidi Klum – Rafi bei der „Bachelorette“

Rafi Rachek hat sich seinen Ruhm durch die RTL-Show „Bachelorette“ erarbeitet. Aufmerksamkeit schenkten ihm die TV-Zuschauer, weil er sich mit Macho-Sprüchen und einer unglaublich großen Portion Selbstbewusstsein an Bachelorette Nadine Klein.

