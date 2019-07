Promi Shopping Queen: Bei Vox gehen die Stars jetzt pärchenweise shoppen

Köln

Vox lässt mal wieder unter Aufsicht von Stardesigner Guido Maria Kretschmer shoppen: In der kommenden Folge von „Promi Shopping Queen“ am kommenden Sonntag, 28. Juli, lässt der Sender seine Promis pärchenweise einkaufen und kürt aus den Liebenden das beste Shopping-Paar. Statt der gewöhnlichen drei Kandidaten gibt es deswegen nun sechs. Laut Pressemitteilung von Vox mit dabei: Die Influencerin Bonnie Strange mit ihrem Freund Bobby, den manch einer aus der Castingshow „The Voice“ kennen mag.

Außerdem wird der Comedian Ingo Appelt mit seiner Frau Sonja, die im „Quatsch Comedy Club“ Barchefin ist, einkaufen gehen. Beide Paare ziehen in Berlin los.

In Dresden wird der Ex.Dschungelkönig Joey Heindle mit seiner Freundin Ramona, einer Eiskunstläuferin, durch die Geschäfte ziehen.

Die Promis erhalten bei „Promi Shopping Queen“ nun 1000 Euro Budget

Bei dieser Sonderausgabe wird das beste Shoppingpärchen ausgezeichnet – 1000 Euro Budget stehen den Kandidaten in Zweierkonstellation statt der üblichen 500 Euro zur Verfügung.

Bonnie Strange verrät in der Pressemitteilung, dass sie ihren Freund Bobby bei Instagram kennengelernt hat – und zunächst gar nicht interessiert war. „Ich dachte, es wäre so ein Instagram-Boy, bestimmt nicht so schlau.“

Bei Ingo und Sonia hat es direkt bei einem Auftritt im „Quatsch Comedy Club“ gefunkt – schon an diesem Abend folgte der erste Kuss.

