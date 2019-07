Remake von „Game of Thrones“-Finale? HBO-Chef spricht Klartext

Beverly Hills

Der Ruf nach einer Neuauflage der letzten „Game of Thrones“-Staffel war umsonst. Es werde nicht ernsthaft darüber nachgedacht, das Ende der Serie erneut zu produzieren, sagte HBO-Programmchef Casey Bloys am Mittwoch. Einige Fans und Kritiker hatten das Ende als enttäuschend bezeichnet.

Es gibt ein paar Kehrseiten, eine sehr populäre Sendung wie „Game of Thrones“ zu haben, sagte Boys, und eine davon sei, dass Fans starke Meinungen darüber haben, wie ein zufriedenstellender Schluss aussehen sollte. Er schätze jedoch die Leidenschaft der Fans für die auf den Büchern von George R. R. Martins beruhende Saga.

Beim US-Fernsehpreis Emmy zeigte sich der Unmut der Fans nicht: Die Abstimmenden nominierten die Serie rekordbrechende 32 Mal. Auch für HBO brach die Serie Rekorde.

Der Sender will die Leidenschaft der Fans mit einem Prequel zu „Game of Thornes“ am Leben erhalten, das gerade entsteht. Die erste Folge sei gerade in Irland gedreht worden, und das Material sehe „wirklich gut“ aus, sagte Bloys. In der geplanten Serie hat Naomi Watts eine Hauptrolle, die Handlung spielt tausend Jahre vor dem Original. Auf die Frage, ob die negativen Reaktionen auf das Finale der achten „GoT“-Staffel Auswirkungen auf das Prequel haben werden, sagte Bloys: „Überhaupt nicht.“

