Selfie mit Steinmeier und Gäste ohne Einladung – Backstage beim “Radiopreis”

Die Rede von Frank Walter Steinmeier, den Auftritt von Simply Red, die witzigen Sprüche von Barbara Schöneberger – all das konnten die Zuschauer am Mittwochabend beim “Deutschen Radiopreis” sehen. Doch was passierte eigentlich Backstage, abseits der Kameras und Mikrofone? Ein Einblick hinter die Kulissen.