Sexistische Werbung? Fleischerei bekommt Shitstorm ab

Kalkulierter Shitstorm oder einfach nicht nachgedacht? Eine Fleischerei aus Pulheim sorgt mit einem Werbeplakat gerade mächtig für Wirbel. Darauf abgebildet: ein junger Mann, der ein Stück Fleisch trägt. Daneben der Spruch: "So schön wie eine Frau. Schmeckt nur anders."

In den sozialen Medien hagelte es deswegen Kritik. So bezeichneten Nutzer auf Twitter die Werbung als "Hirnamputiert", "Ekelhafteste Werbung ever" und "Wie dämlich kann Werbung sein?". Laut rtl.de seien schon 30 Beschwerden beim Deutschen Werberat eingegangen, wie die Geschäftsführerin der Selbstkontrolleinrichtung der Werbewirtschaft, Julia Busse, mitteilte.

Firmenchef Michael Franz, der übrigens gleichzeitig auch der Herr auf dem Plakat ist, wollte mit dem Plakat auf "humoristische Art und Weise auf sein Produkt hinweisen". Im Interview mit RTL.de kündigte der Chef an: "Diese Art der Werbung werden wir so nicht mehr machen."

