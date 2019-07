„Sopranos“-Prequel startet im September 2020

Los Angeles

Fans des beliebten TV-Mafiosos Tony Soprano dürfen auf Nachschub in Sachen „ehrenwerte Familie“ hoffen. Dieser erschöpft sich möglicherweise nicht nur in dem Film „The Many Saints of Newark“ (Die vielen Heiligen von Newark), in dem Michael Gandolfini, Sohn des verstorbenen „ Sopranos“-Hauptdarstellers James Gandolfini, die jugendliche Version der Figur spielt, die seinem Vater Weltruhm einbrachte.

Die Film- und TV-Website „Deadline“ zitiert Casey Bloys, Chef des Senders HBO, es gebe zwar keine konkreten Pläne für eine Prequelserie, aber der junge Gandolfini habe bereits in der Serie „The Deuce“ über die amerikanische Pornoszene in den Siebzigerjahren auf sich aufmerksam gemacht: „Bisher ist nichts zu melden, aber ich bleibe definitiv offen dafür.“

Der Film „The Many Saints of Newark“ soll am 25. September 2020 starten. Neben Michael Gandolfini spielen darin Jon Bernthal („The Walkind Dead“), Vera Farmiga („Bates Motel“) und Ray Liotta („Shades of Blue“) Hauptrollen.

Von RND/big