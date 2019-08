„Sturm der Liebe“-Vorschau: So geht es am Donnerstag, 15. August weiter

München

Pünktlich um 15.10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünf-Sterne-Hotel „ Fürstenhof“ seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit mittlerweile 13 Jahren erzählt die erfolgreiche Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen „Bichlheim“, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

„Sturm der Liebe“ ( SdL) ist inzwischen in die 15. Staffel gestartet und hört nicht auf, Fans zu begeistern. Als Höhepunkt der letzten Staffel fand die Hochzeit zwischen Alicia und Viktor statt. Im Zentrum der neuen Staffel steht mit Denise Saalfeld ( Helen Barke) und Joshua Winter ( Julian Schneider), wie bei der Serie üblich, ein neues Liebespaar. Bevor die beiden zusammenfinden, werden sie natürlich noch einige Hindernisse überwinden müssen.

„Sturm der Liebe“-Vorschau: So geht es in den nächsten fünf Folgen von SdL weiter

Achtung: Spoiler! Hier erfahren Sie, was in den kommenden Folgen von „Sturm der Liebe“ passieren wird. (Bilder und Vorschautexte: ARD)

Donnerstag, 15.08.2019: Folge 3206

Robert muss das Picknick mit Eva schweren Herzens abbrechen, da in der Küche Not am Mann ist. Valentina ist erleichtert, dass sich ihre Eltern dennoch anzunähern scheinen. Können Eva und Robert die Vergangenheit hinter sich lassen?

Denise muss eine schwere Entscheidung treffen und hört schließlich auf ihr Herz. Annabelle ist dies gar nicht recht, denn es bringt ihre Pläne in Gefahr.

Lucy bestärkt Romy darin, den Abend ohne Paul zu verbringen. Als Paul Romy eine SMS schreibt, löscht Lucy die Nachricht kurzerhand - ohne Romy zu informieren.

Michael unterstützt Alfons bei seinem Gedicht für Hildegard. Doch dieser ist von Michaels Vorschlägen nur mäßig begeistert. Ein romantischer Abend mit Hildegard gibt Alfons neue Inspiration.

Ein romantischer Abend mit Hildegard (Antje Hagen, l.) gibt Alfons (Sepp Schauer, r.) neue Inspiration für sein Gedicht. Quelle: ARD/Christof Arnold

Freitag, 16.08.2019: Folge 3207

Annabelle muss erkennen, dass ihre Intrige - Denise und Christoph zu entzweien – auf ganzer Linie gescheitert ist. Voller Hass entwickelt Annabelle einen mörderischen Plan …

Trotz des Kusses fällt es Robert schwer, sich wieder ganz auf Eva einzulassen und ihr zu vertrauen. Gekränkt zieht Eva sich zurück. Kann Robert über seinen Schatten springen?

Jessicas Plan droht durch Henry aufzufliegen, sie kann sich aber mit einer Ausrede retten. Henry möchte ihr daraufhin einen Gefallen tun, doch Jessica bügelt ihn rüde ab.

Lucy leugnet, die SMS gelöscht zu haben. Während Paul darauf besteht, dass Lucy auszieht, fordert diese Solidarität von Romy.

Alfons ist immer noch nicht zufrieden mit seinem Gedicht. Da bringt Fabien ihn auf eine andere Idee, Hildegard zu überraschen.

Denise (Helen Barke, l.) und Joshua (Julian Schneider, r.) sind überglücklich. Quelle: ARD/Christof Arnold

Montag, 20.08.2019: Folge 3208

Jessica ist wild entschlossen, Luna zu entführen. Als sie erfährt, dass Natascha auf ihre Tochter aufpasst, sieht sie den richtigen Moment gekommen und legt sich auf die Lauer. Wird ihr Plan gelingen?

Lucy muss einsehen, dass sie zu weit gegangen ist, und gesteht Romy die Wahrheit. Fassungslos setzt Romy ihre Schwester daraufhin vor die Tür. Während sich Paul und Romy versöhnen, kommt Lucy bei der Suche nach einer neuen Bleibe auf eine gewiefte Idee.

Denise glaubt nach den Geschehnissen um das verschwundene Gemälde, dass ihr Ruf als Restauratorin zerstört ist. Sie ahnt nicht, dass ihr von anderer Seite viel größeres Unheil droht.

Voller Vorfreude bereitet Alfons mit Fabiens Hilfe seine Überraschung für Hildegard vor. Doch Hildegard entgeht nicht, dass Alfons ihr etwas verheimlicht.

Jessica ist wild entschlossen, Luna zu entführen. Als sie erfährt, dass Natascha auf ihre Tochter aufpasst, sieht sie den richtigen Moment gekommen. Natascha passt auf Luna auf und singt der Kleinen während der Hofarbeit vor. Quelle: ARD / Christof Arnold

Dienstag, 20.08.2019: Folge 2309

Eva und Robert verbringen zusammen mit Valentina einen unbeschwerten Spieleabend. Doch dann kann Eva ihr Geheimnis nicht länger für sich behalten und macht Robert ein folgenreiches Geständnis.

Nachdem Natascha von Henry befreit wurde, berichtet sie Michael, was auf dem Bauernhof passiert ist. Sie beschließen, Paul den Vorfall zu verschweigen. Jessica muss Henry gegenüber allerdings Farbe bekennen.

Denise leidet unter den fehlenden Aufträgen. Das Tanztraining mit Joshua für den Landler-Wettbewerb bringt sie auf andere Gedanken. Derweil treibt Annabelle ihren Plan gegen Denise weiter voran.

Eva (Uta Kargel, v.) erhält ein überraschendes Geschenk (mit Sepp Schauer, h.). Quelle: ARD/Christof Arnold

Mittwoch, 21.08.2019: Folge 3210

Im Biergarten von „Burger Bräu“ wird endlich das lang geplante Dorffest gefeiert.

Hildegard ist gerührt, als Alfons ihr mit Nataschas Hilfe eine romantische Überraschung beschert.

Lucy versöhnt sich mit Romy, während sich Christoph eine Gelegenheit bietet, Nähe zu Eva herzustellen.

Beim traditionellen Landler-Wettbewerb geben die Kandidaten, darunter Denise und Joshua, ihr Bestes. Die Stimmung ist ausgelassen und niemand ahnt, dass Annabelle das Fest nutzt, um einen heimtückischen Mordanschlag auf Denise zu verüben. Doch der Plan gerät außer Kontrolle, und plötzlich ist nicht nur Denises Leben, sondern auch das der anderen Gäste in Gefahr.

Henry (Patrick Dolmann, l.) verkündet feierlich, dass Denise (Helen Barke, M.) und Joshua (Julian Schneider, r.) den Landler-Wettbewerb gewonnen haben. Quelle: ARD/Christof Arnold

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem, das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 9.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 9.55 Uhr, nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extra-Material sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

„Sturm der Liebe“ online im Stream schauen

Das Erste bietet das komplette Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD Mediathek an. Auch auf ARD One (früher Einsfestival), dem zusätzlichen Fernsehangebot der ARD, kann man „Sturm der Liebe“ im Fernsehen und Livestream gucken. Allerdings werden auf One nur frühere Folgen gezeigt - dafür aber viermal täglich: Je zwei „neue“ Folgen am frühen Abend um 18.40 Uhr und 19.20 Uhr und die beiden Wiederholungen des Vortages um 12.45 Uhr und 13.30 Uhr.

„Sturm der Liebe“ – Aktuelle News

An dieser Stelle informieren wir Sie kontinuierlich über aktuelle Geschehnisse bei „Sturm der Liebe“. Welche Charaktere verlassen den Fürstenhof, welche kommen dazu? Außerdem nennen wir Zahlen und Fakten rund um die Serie und stellen die besonderen Highlights aus 13 Jahren TV-Geschichte vor.

Ausstieg von Christin Balogh in Folge 3188

Nach fast sechs Jahren endet die Geschichte von Tina Kessler, gespielt von Christin Balogh, am „ Fürstenhof“. Das einst schüchterne Zimmermädchen Tina verlässt Bichlheim mit ihrem Ehemann Ragnar ( Jeroen Engelsman) und ihrem Sohn Tom.

Das Set und die Serie zu verlasen war laut Balogh „wirklich keine leichte Entscheidung. Es sei jedoch an der Zeit gewesen, „den ‚ Fürstenhof‘ mit all seinen wunderbaren Bewohnern und Angestellten zu verlassen und mich neuen Abenteuern zu stellen.“

Neuzugang ab Folge 3190

Ein neues Gesicht sehen Zuschauer von „Sturm der Liebe“ ab Ende Juli am Fürstenhof: Dann steigt Jennifer Siemann alias Lucy Ehrlinger in die Serie ein. Lucy ist die quirlige Schwester von Romy (gespielt von Désirée von Delft). Ihre überraschende Ankunft am Fürstenhof wird aber sicherlich nicht ganz reibungslos verlaufen, denn Lucy steckt in finanziellen Schwierigkeiten...

Für Siemann ist es die erste Fernsehrolle, davor spielte sie in mehren Theater- und Musical-Produktionen mit. Ihr Schauspiel- und Gesangsstudium absolvierte die 28-Jährige an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. In ihrer neuen Rolle als Lucy Ehrlinger wird Jennifer Siemann ab Folge 3190 zu sehen sein. Der voraussichtliche Sendetermin ist der 22. Juli 2019.

Ausstieg von Florian Frowein und Max Beier – Comeback von Larissa Marolt und Sebastian Fischer

Gemischte Gefühle dürfte die Pressemitteilung vom 21. Januar 2019 bei Fans von „Sturm der Liebe“ ausgelöst haben: Die Schauspieler „ Boris Saalfeld“ ( Florian Frowein) und „ Tobias Ehrlinger“ ( Max Beier) werden die Serie zur Folge 3110 (voraussichtlicher Sendetermin: 19. März 2019) verlassen.

Gleichzeitig wurde aber auch bekanntgegeben, dass zwei bekannte Gesichter zurück an den Fürstenhof kehren – zumindest vorübergehend. In sechs Folgen werden „ Alicia Lindbergh“ ( Larissa Marolt) und „ Viktor Saalfeld“ ( Sebastian Fischer) – das Traumpaar der 14. Staffel – wieder bei SdL zu sehen sein.

Sturm der Liebe: Comeback für Larissa Marolt

Besonderes Highlight in Staffel 9: Samuel Koch bei SdL

Ab Folge 2043 („Schatten der Vergangenheit“) spielte Samuel Koch für einige Monate bei „Sturm der Liebe“ mit. Als ehemaliger Regiepraktikant war Koch bereits gut mit der Arbeit am Set vertraut, bevor er als „ Tim Adler“ endlich auch vor der Kamera wirken durfte.

Traurige Berühmtheit erlangte er vier Jahre zuvor: Am 4. Dezember 2010 trat der damals 23-Jährige bei „Wetten, dass..?“ auf und verletzte sich bei der Ausübung seiner akrobatischen Wette schwer an der Wirbelsäule. Seitdem ist Koch querschnittsgelähmt. Erst wenige Wochen vor seinem tragischen Unfall begann er sein Schauspielstudium in Hannover. Umso erfreulicher, dass er das Studium 2014 abschließen konnte und seitdem in vielen Film- und Theaterproduktionen zu sehen ist.

„Sturm der Liebe“ ist deutscher Telenovela-Exportschlager

Auch wenn die Serie inzwischen an Zuschauerzahlen eingebüßt hat, liegt sie mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent immer noch im zweistelligen Bereich. „Sturm der Liebe“ kann daher als echte Erfolgsgeschichte für Das Erste bezeichnet werden.

2010 gewann die Telenovela den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“. Das Jubiläums-Special zur 3000. Folge (Erstausstrahlung am 20. September 2018) sahen 1,66 Millionen Zuschauer, und bescherte dem Sender einen Gesamtmarktanteil von 17,4 Prozent.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum.

Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt. Inzwischen ist die deutsche Telenovela zu einem echten Exportschlager geworden.

Die bisherigen Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei 15 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Laufe von nunmehr 13 Jahren im „ Fürstenhof“ zueinander gefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Wir haben alle Traumpaare, die „Sturm der Liebe“ bisher hervorgebracht hat, zusammengestellt.

Der Rosenkuss: Im Mittelpunkt der 15. Staffel „Sturm der Liebe“ steht das Traumpaar Denise (Helen Barke, l.) und Joshua (Julian Schneider, M.). Doch auch Denises durchtriebene Schwester Annabelle hat ein Auge auf Joshua geworfen. (Szenenfoto aus dem Vorspann) Quelle: ARD/Christof Arnold

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

