Medien & TV Serie „The Handmaid’sTale“ startet bei Tele 5 – endlich freie Sicht auf die beängstigende Sci-Fi-Serie „The Handmaid’s Tale“ kommt ins Free-TV. Das Drama um eine Gebärmagd in einem diktatorischen amerikanischen Gottesstaat der Zukunft zählt zu den besten Serien der letzten 20 Jahre. Im Oktober startet der bislang nur streambare Dystopie-Leckerbissen bei Tele 5.

Rebellin in Gilead: Elisabeth Moss (hier bei den MTV-Movie-and-TV-Awards 2019 in Los Angekes) spielt die Hauptrolle in der dystopischen Serie „The Handmaid’s Tale“. Quelle: picture alliance / Everett Colle