„The Masked Singer“: Dieser Promi steckte im Eichhörnchenkostum

Neue Woche, neue Fragen! Zum vierten Mal nun ging die beliebte Show „The Masked Singer“ an den Start, und die klärte gleich zum Anfang ein großes Rätsel: Wer ist diesmal der prominente Rate-Gast? Die Überraschung war dann auch gelungen: Musiker Samu Haber verstärkte das Team um Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger – und widerlegte so die Spekulationen, dass er hinter dem Eichhörnchen steckt!

Die Reaktionen im Netz? Unterschiedlich. Mella etwa wünschte sich stattdessen lieber Max Mutzke oder Gil Ofarim.

Und Christian Zi fragte sich derweil, ob der absolute Favorit, der Astronaut, immer bewusst am Ende der Sendung platziert wird:

Und dann ging es auch schon los mit dem ersten Duell: Kudu gegen Grashüpfer. Der Kudu begann – mit dem Song „Let me entertain you“, im Original von Robbie Williams. Das Publikum war dann auch sichtlich entertaint – und auch Max Giesinger, der nämlich fand: „Das war bisher die mit stärkste Performance.“ Ruth tippte dagegen auf Bastian Yotta – ebenfalls Dschungelcamp-Teilnehmer. Und Collien wollte Fernsehmoderator Daniel Aminati erkannt haben. Der Grashüpfer konterte – und erinnerte das Rate-Team dabei an Florian Silbereisen. Zomie Wookie meinte dazu:

Und Tina P. machte sich mit einem Seitenhieb gleich noch über Ratemax Max Giesinger lustig:

Überhaupt die Jury: Viele Twitternutzer waren und sind sich einig: Ohne sie wäre die Sendung besser. Antonia etwa fand die drei „anstrengend und unangenehm“, Caro von Chaos fragte, wer die „strunzdummen Texte“ von Ruth Moscher schreibt und Harry Bo forderte Zwangsjacke für Collien.

Am Ende stimmte die „Jury“ für den Grashüpfer. Kurz nach 21 Uhr war es dann offiziell: Panther, Monster und Eichhörnchen treten gegeneinander an. Die Panther-Dame begann mit einer beeindruckenden Performance von „Highway to Hell“ ( Bonnie Tyler?), Sonja Zietlow war dafür kurz im Gespräch. Eher Stephanie Stumph, glaubte Max Giesinger.

Beim Auftritt vom Monsterchen („House of the Rising Sun“) versprach Moderator Matthias Opdenhövel: „Wir heiraten, egal, wer darunter steckt.“ Sicher in der nächsten Runde sind nun: der Panther. Und: das Monster.

Engel gegen Astronaut

Das nächste Duell: Engel gegen Astronaut. Der Engel begann mit der Metal-Nummer „Killing In The Name“ von Rage Against the Machine. David Garrett – wie FernsehGuy vermutete?

Und dann kam er dann, der lang ersehnte Auftritt vom Astronauten – und Absurde_Existenz hatte dazu eine interessante Theorie:

Der Astronaut sang „Space oddity“ von David Bowie – und kam natürlich weiter; Max Giesinger fühlte sich dabei an Smudo erinnert, Ruth an Clueso, und Samu war sich sicher: Es kann nur Smudo sein!

Danach mussten Engel, Eichhörnchen und Kudu noch einmal gegeneinander antreten – und performten dafür noch jeweils einen neuen Song. Am Ende musste einer die Maske abnehmen – und das war das Eichhörnchen alias Marcus Schenkenberg.

Von RND/mha