„The Masked Singer“: Welcher Promi steckt hinter welcher Maske? – Das sagt das Netz

Köln

Steckt im Kakadu-Kostüm wirklich Stefan Raab? Oder doch Roberto Blanco? An diesem Donnerstag ab 20.15 Uhr geht das Rätselraten bei „The Masked Singer“ in die zweite Liveshow-Runde.

Dieses Mal unterstützt Moderator Elton als Gast-Rate-Promi das Rateteam um Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger. Der ehemalige TV-Total-Sidekick von Stefan Raab müsste seinen Kollegen eigentlich sofort an der Stimme erkennen.

Lesen Sie auch:

The Masked Singer: Fünf Gründe, warum Max Mutzke der Astronaut ist

„The Masked Singer“: So rätselt das Netz mit

Der Astronaut, das Eichhörnchen, der Engel, der Grashüpfer, der Kakadu, der Kudu, das Monster, der Panther oder der Schmetterling – einer der neun Undercover-Sänger muss am Ende der Show seine Maske abnehmen. Das Netz hat schon jetzt so seine Vermutungen, wer hinter diesen Masken steckt.

„The Masked Singer“: Wer ist der Grashüpfer?

Max Giesinger tippt auf einen Bayern-München-Spieler. Collien Ulmen-Fernandes sagt, das kann nur Jan-Josef Liefers sein. Das Netz tippt eher auf einen anderen Promi.

„The Masked Singer“: Wer ist der Panther?

Dass sich unter dem Panther-Kostüm eine Promi-Dame versteckt, ist seit der ersten Sichtung klar. Doch wer singt sich da so flott durch die Liveshows?

Lesen Sie auch:

„The Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel: „Ich singe nur unter der Dusche“

Elton jedenfalls ist verblüfft, dass so eine Stimme aus so einem schmalen Körper kommt. Ulmen-Fernandes tippt einfach mal spaßeshalber auf Uli Hoeneß. Max Giesinger stellt sich Ex-Monrose-Sängerin Senna Gammour unter dem Kostüm vor. Und das Netz?

„The Masked Singer“: Wer ist der Engel?

Der Engel performt in der zweiten Liveshow Metallicas „Nothing Else Matters“ – und sorgt zumindest bei der Jury für Begeisterung. Doch wer singt so „engelsgleich“ diesen Kultsong?

Der Engel jedenfalls darf abfliegen – die Zuschauer wollen ihn in der nächsten Show noch mal sehen.

Von RND/ali