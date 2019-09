„The Voice of Germany“ 2019: „TVoG“ startet in die neunte Staffel

Berlin

Nachdem im letzten Jahr Samuel Rösch mit seinem Coach Michael Patrick Kelly den Sieg davontrug, ist es nun das neunte Mal, dass „ The Voice of Germany“ über die Bildschirme in Deutschland flimmert. Vier Coaches sitzen, von der Hauptbühne abgewandt, in der großen Halle und hören die Lieder der Kandidaten, um mit einem entschlossenen Schlag auf den Buzzer die Sängerinnen und Sänger für ihr Team zu gewinnen. Das sind die Blind Auditions, die nun bis Ende September anstehen.

„ The Voice of Germany “ 2019: Es geht wieder los!

Am 12. September geht es um 20.15 Uhr auf ProSieben los. Die Shows laufen jeden Donnerstag auf ProSieben und jeden Sonntag auf Sat.1. Das sind die kommenden Sendetermine für die Blind Auditions:

12. September, 20:15 Uhr - ProSieben

15. September, 20:15 Uhr - Sat.1

19. September, 20:15 Uhr - ProSieben

22. September, 20:15 Uhr - Sat.1

26. September, 20:15 Uhr - ProSieben

29. September, 20:15 Uhr - Sat.1

Darauf folgt eine Trainingsphase, in dem die Coaches ihrem Titel gerecht werden müssen. Sie bereiten ihre Schützlinge auf die Battles vor, in der die Kandidaten innerhalb ihrer Gruppen gegeneinander antreten. Je drei Teilnehmer singen nacheinander den gleichen Song und nur einer wird vom jeweiligen Coach in die nächste Runde geschickt. Nun beginnen die Sing Offs. Mit eigens ausgewählten Liedern treten die Kandidaten auf, aber nur drei pro Team können ins Finale einziehen. Als vierte und finale Phase starten die Liveshows, in denen die Zuschauer entscheiden, wer weiter kommt und schließlich zum Sieger ernannt wird. Mit diesem Konzept ist „TVoG“ berühmt geworden und begeistert seine Zuschauer jedes Jahr aufs Neue.

Alle Auftritte und Shows lassen sich nach der Ausstrahlung im TV auch online im Archiv der offiziellen „The Voice“-Webseite ansehen. Zusätzlich sind dort exklusive Interviews mit den diesjährigen Kandidaten sowie Inhalte aus den vergangenen acht Staffeln zu finden.

Das sind die Coaches bei The Voice of Germany 2019

Nach einer Pause über drei Staffeln nimmt Rea Garvey wieder einen der vier Stühle ein. Der frühere Reamonn-Frontmann und erfolgreiche Solokünstler war schon von der ersten bis zur fünften Staffel als Coach dabei und bringt daher viel „The Voice“-Erfahrung mit in die Runde. 2012 konnte er sogar seinem Kandidaten Nick Howard zum Sieg verhelfen.

Mit Rapper Sido kommt eine weitere Musikgröße in die Jury. Nach einer langen, erfolgreichen Musikkarriere und der Gründung eines eigenen Labels nimmt er nun zum ersten Mal als Coach an „TVOG“ teil. Mit klarer Entschlossenheit will er seinen Kollegen auf den roten Stühlen Konkurrenz machen und sein Team ganz nach vorne bringen.

Ebenfalls als Neuling in der Show startet Alice Merton in die neue Staffel. Mit ihrem eigens gegründeten Label und dem Album „Mint“ reiht sie sich nahtlos in die Jury ein. Die 25-Jährige steht ihren Coachingkollegen in nichts nach und verspricht einigen Schwung in die Sendung zu bringen.

Als Veteran aus „ The Voice Kids“ und den vorherigen zwei Staffeln von „TVoG“ ist mit Mark Forster ein weiteres bekanntes Gesicht dabei. Er legte eine aufstrebende Musikkarriere hin, produzierte mit Coachkollegen Sido bereits einige Songs und veröffentlichte bis jetzt vier Alben. Mit viel Witz und Humor tritt er in der Show auf und nimmt erneut vor dem roten Buzzer Platz.

Lesen Sie auch: „ The Voice of Germany“ ab 12. September: Rea Garvey kehrt zurück, Sido ist neu dabei

Was erwartet uns bei „TVoG“ 2019?

Wie immer sind beeindruckende Bühnenauftritte, harte Entscheidungen und viel Trubel um das Weiterkommen in der Show zu erwarten. Viele junge Talente werden auf der Bühne stehen und um einen Platz in den Teams der Coaches singen. Doch was ändert sich bei „ The Voice of Germany“ 2019?

In diesem Jahr sind Alice Merton und Sido das erste Mal als Coaches bei „The Voice“ dabei. Mit Rea Garvey haben wir zudem einen alten Bekannten auf den roten Stühlen sitzen. Aber es gibt eine weitere Neuerung: Nico Santos fungiert dieses Jahr als erster Onlinecoach in der Geschichte von „The Voice“. Unter dem Titel „The Voice: Comeback Stage by Seat“ gibt der Rooftop-Sänger allen ausgeschiedenen Kandidaten eine zweite Chance, doch noch am Ende in die entscheidende Phase einzuziehen. Seine ausgewählten Talente werden außerhalb der eigentlichen Show trainiert und schließlich im Halbfinale ins Rennen geschickt. Die Onlineshow erscheint jeden Donnerstag parallel zur neuen Folge von „ The Voice of Germany“.

Lesen Sie auch: Rea Garvey empfindet Kritik an „ Voice of Germany“ als „unfair“

RND