Man hat sie liebgewonnen, die Helden, die Comicautor Robert Kirkman und Zeichner Charlie Adlard unter Zombies schickten. Jetzt ist das Ende der Comicserie „ The Walking Dead“ da. Nach einem Bericht der Unterhaltungswebsite Bleeding Cool ist die am Mittwoch (3. Juli) in den USA erschienene Ausgabe 193 die letzte der Reihe. 15 Jahre lang wurde eine stringente Geschichte erzählt – ohne Reboots oder Paralleluniversumsversionen.

Was das für die TV-Serie mit Norman Reedus und Danai Gurira (Bild) bedeutet ist offen. Die zehnte Staffel von „ The Walking Dead“ startet im Oktober bei AMC (unbestätigten Meldungen zufolge steigt Gurira als Schwertkämpferin Michonne aus). Von der Spin-off-Serie „Fear the Walking Dead“ läuft derzeit die fünfte Staffel. Eine dritte Serie befindet sich bei AMC im Entwicklungsstadium.

Von RND/big