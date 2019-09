Überraschung: Homer Simpson eröffnete die Emmy Awards

Los Angeles

Die 71. Verleihung der bedeutendsten TV-Preise der USA hat mit einem launigen Auftritt von Homer Simpson begonnen. Die legendäre Zeichentrickfigur gab am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Emmy-Gala in Los Angeles auf der Leinwand einen Eröffnungsdialog zum Besten, kam aber nicht sehr weit: Als Homer davon erzählte, welch große Ehre es sei, Gastgeber der Verleihung zu sein, zerquetschte ihn ein Zeichentrick-Flügel. Der Anlass war der 30. Jahrestag der Erstausstrahlung der populären Serie "The Simpsons".

Schauspieler Anthony Anderson von der Sitcom Black-ish übernahm für Homer und veranstaltete ein kleines Casting: Er suche die richtige Person für eine Präsentation über die Macht des Fernsehens, sagte Anderson. Er fand dann "Breaking-Bad"-Star Bryan Cranston, der den Abend eröffnete.

Zur Galerie Zum 71. Mal sind in der Nacht zum Montag in Los Angeles die TV-Preise Emmys verliehen worden. Ein Überblick über die Gewinner in den wichtigsten Kategorien:

Die Fantasy-Serie „ Game of Thrones“ stellte bei den Emmys ihren eigenen Rekord erneut ein. Die im Mai nach acht Staffeln zu Ende gegangene Serie gewann bei der Gala zwei Preise - beste Drama-Serie und bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie für Peter Dinklage - zusätzlich zu den zehn Trophäen, die sie bereits zuvor in Nebenkategorien eingesammelt hatte.

