„Weniger Dreh, mehr Moment“: So witzig macht Klaas Heufer-Umlauf Werbung für Porsche

Werbung für Porsche? Das könne er nicht, sagt Klaas Heufer-Umlauf. „Ich kann da nicht so über die Motorhaube streichen und technische Details aufzählen. Das bin ich nicht.” Heufer-Umlauf steht an einer Currywurstbude und erzählt, warum er eigentlich keine Werbung für Porsche machen wollte. Doch dann habe man ihm eröffnet, er würde „halt auch ‘ nen Porsche kriegen”. Das sei dann der Moment gewesen, wo er gesagt habe: „Ach so, da müssen wir mal drüber reden…“.

So beginnt der Werbe-Clip des ProSieben-Moderators Klaas Heufer-Umlauf für den Sportwagen-Hersteller.

Im Netz sorgt der bereits für Begeisterung:

Heufer-Umlauf: „Ja, meine Güte, das ist ein Porsche !“

Der Clip ist der erste aus der Zusammenarbeit zwischen Heufer-Umlauf und Porsche, die im Januar diesen Jahres begann. Eine Website zur Kampagne mit dem Namen „Weniger Dreh, mehr Moment“ ist bereits online gegangen. Unter diesem Motto stehen auch die kurzen Werbeclips.

Sie müssen während des Alltags von Klaas Heufer-Umlauf realisiert werden können, so steht es auf der Webseite. Doch die Zeitknappheit birgt scheinbar noch so manch andere Herausforderung in sich. In einem kurzen Opening Shot ist zu sehen, wie Heufer-Umlauf vor einem Garagentor steht und mit einem Aufnahmeleiter diskutiert.

Heufer-Umlauf hat den Schlüssel verloren. Das Tor bleibt zu und der Porsche-Werbe-Spot ohne Porsche. „Wie stellst du dir das vor? Wir machen eine Autowerbung, in der man kein Auto sieht!“, sagt der Aufnahmeleiter sichtlich genervt. Heufer-Umlauf: „Ja, meine Güte, das ist ein Porsche! Du weißt doch wohl wie ein Porsche aussieht!“.

Das sind die Reaktionen auf Youtube

Trockenhumorig, flapsig, authentisch – so kennen die Zuschauer Klaas Heufer-Umlauf, der zuletzt mit Joko Winterscheidt in „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gegen seinen Arbeitgeber angetreten ist. Die Werbung passe auch wie die Faust aufs Auge, so der Tenor im Netz. Einer schreibt auf Youtube: „Dieser mutige Spot ist einfach nur geil, bitte mehr davon!“

Ein anderer fragt augenzwinkernd: „Was ist wenn Durex ankommt und dir das gleiche anbietet?“.

