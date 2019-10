“Wer wird Millionär?”: Jauch-Kandidatin war für eine Sekunde “Bond-Girl”

Köln

Eine Kandidatin, die Hollywood-Luft geschnuppert hat, saß am Montagabend bei "Wer wird Millionär?" und Günther Jauch auf dem Ratestuhl. Sibylle Blötscher hat nämlich mal bei " James Bond" mitgespielt - zumindest für eine Sekunde.

Die Kandidatin erzählte dem Moderator von ihrer Erfahrung als Bond-Statistin im Jahr 2008: "Ich hatte gerade die Wohnung geputzt und den Staubsauger in dem Moment ausgeschaltet, als der Aufruf im Radio kam: Es werden Statisten für einen Bond-Film auf der Seebühne in Bregenz gesucht.“ Blötscher, selbst riesiger Bond-Fan, ergriff sofort ihre Chance - und ging mit einer Freundin zum Casting.

Eine Sekunde Ruhm

Damit war sie allerdings nicht allein: 7000 Menschen hofften an dem Tag auf eine Rolle in dem 007-Abenteuer "Ein Quantum Trost“ - aber nur 1500 wurden genommen. Blötscher hatte Glück: Sie schaffte es in die Endrunde und damit auch in die ausgestrahlte Szene, in der eine Menschenmasse gezeigt wurde. Und nicht nur das: "Ich hatte sogar das Glück, dass ich auch noch bei einer kleineren Szene dabei bin und man mich sogar eine Sekunde im Film sehen kann“, erzählt sie.

Bei "Wer wird Millionär" wurde der Ausschnitt gezeigt: In der Szene sieht man zunächst Hauptdarsteller Daniel Craig und dann für einen kurzen Moment Kandidatin Sibylle Blötscher - schick im Abendkleid.

Kandidatin räumt 16.000 Euro ab

Den Schauspieler konnte sie während der Dreharbeiten auch kennen lernen. Wirklich gesprochen habe sie mit ihm aber nicht. Der Auftritt sei für sie aber nachhaltig in Erinnerung geblieben: Wann immer "Ein Quantum Trost" im Fernsehen laufe, schalte sie ein.

Jauch fragte seine Kandidatin auch nach der "Mörder-Gage", die sie für den Dreh bekommen habe. "Ich konnte damit die Ferienwohnung bezahlen, die ich extra für eine Woche Drehen gemietet hatte", antwortete Blötscher.

Bei Jauch gab es hingegen ein bisschen mehr Geld: 16.000 Euro räumte die Kandidatin bei "Wer wird Millionär?" ab.

