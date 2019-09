Mainz

Seit 1986 ist er eine feste Größe im Sommerprogramm des ZDF: der Fernsehgarten aus Mainz-Lerchenberg. Unvergessen Moderatorin Ilona Christens gelber Regenmantel und ihre ausgefallenen Brillen.

Christen hörte 1992 auf, der Fernsehgarten blieb. Inzwischen wird die Sendung von Andrea Kiewel moderiert - und das mit Erfolg. Bis zu 6000 Besucher vor Ort und durchschnittlich zwei Millionen TV-Zuschauer pro Sendung machen den ZDF-Fernsehgarten zu einem der beliebtesten Live-Shows in Deutschland. 2014 gab es sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde: als am längsten laufende Live-Open-Air-Show.

Wann läuft die nächste Folge, welche Gäste treten auf und wo gibt es Tickets für die Show? Informationen zur Show, dem Programm und den Sendezeiten finden Sie hier.

ZDF-Fernsehgarten am 1. September 2019

Am 1. September dreht sich alles um das Thema Asien. Unter dem Motto " Asia" begibt sich Moderatorin Andrea Kiewel auf Entdeckungstour des "geheimnisvollen Kontinents". Das sind die Gäste am Sonntag: Status Quo, Peter Kraus, Young Chinese Dogs, Howard Jones, Germein, Steffen Jung ft. OKU, Maria Voskania, Oli P. und Dennis Mansfeld.

Status Quo ("In the Army Now", "Rockin' All Over the World") zählen sicherlich zu den größten Highlights der diesjährigen Fernsehgarten-Saison. Die in den Sechziger Jahren gegründete britische Rockband veröffentlicht demnächst ihr 33. Album. Neben Kostproben aus "Backbone" wird die Band um Sänger und Gitarrist Francis Rossi aber bestimmt auch einige Evergreens zum Besten geben.

Luke Mockridges Skandalauftritt beim ZDF-Fernsehgarten

Von Ratlosigkeit über Fremdschämen bis Wut - die Reaktionen auf den Skandalauftritt von Luke Mockridge bei der Show am 18. August sprechen eine deutliche Sprache. Mockridge verhöhnte die Zuschauer, erzählte schlechte Witze und lieferte in den Augen vieler Zuschauer einen rundum peinlichen und respektlosen Auftritt ab. Die Aktion, die vermutlich im Zusammenhang mit Mockridges neuer Sat.1-Show " Luke! Die Greatnightshow" steht, war nicht mit dem ZDF abgesprochen. Auch Moderatorin Andrea Kiewel wurde von dem 30-jährigen Komiker nicht vorab informiert.

ZDF-Fernsehgarten 2019: Sendetermine und Mottos

Der Fernsehgarten läuft immer sonntags im Vormittagsprogramm des ZDF. Regulär strahlt der Sender die Liveshow von 11.50 Uhr bis 14 Uhr aus.

In diesem Jahr läuft der ZDF-Fernsehgarten von 5. Mai bis 22. September. Nachfolgend die Sendetermine 2019 im Überblick:

• 5. Mai 2019: Start der neuen Saison

• 12. Mai 2019: Muttertag

• 19. Mai 2019: Discofox

• 26. Mai 2019: Kultschlager - 50 Jahre ZDF-Hitparade

• 2. Juni 2019: Mann/Frau

• 9. Juni 2019: Die 80er

• 10. Juni 2019: ZDF-Fernsehgarten-Flohmarkt (Sondersendung am Pfingstmontag)

• 16. Juni 2019: Die 90er

• 23. Juni 2019: Schlagerkult

• 30. Juni 2019: Sommer in Deutschland

• 7. Juli 2019: Rekorde

• 14. Juli 2019: Frankreich

• 21. Juli 2019: Mondlandung

• 28. Juli 2019: Mallorca-Special

• 4. August 2019: Keine Folge

• 11. August 2019: Mainz Triathlon

• 18. August 2019: Woodstock

• 25. August 2019: Der Garten bebt!

• 1. September 2019: Asia

• 8. September 2019: Discofox

• 15. September 2019: Noch kein Motto bekannt

• 22. September 2019: Oktoberfest

ZDF-Fernsehgarten: abwechslungsreiches Programm

In jeder Folge des ZDF-Fernsehgartens gibt es Auftritte mehrerer Schlagerstars. Zudem werden Gäste eingeladen, die bestimmte Beiträge zum jeweiligen Motto der Show präsentieren. Das endgültige Programm der Show wird in der Regel erst vier Wochen im Voraus bekanntgegeben. Neben Musik geht es im ZDF-Fernsehgarten immer auch um Show, Artistik und Sport Zudem gibt es zu jeder Folge ein bestimmtes Service-Thema. Dazu gehören Gartenpflege, Heimwerken, Kochen, Mode und viele weitere Themen.

Live und unter freiem Himmel: Da der Fernsehgarten im Freien stattfindet, bieten sich auch größere Artistik- und Varietéeinlagen an, für die in gewöhnlichen Fernsehstudios kein Platz wäre.

Tickets für den ZDF-Fernsehgarten 2019

Tickets für den Fernsehgarten können über den Ticketservice des ZDF gekauft werden. Allerdings sind für die laufende Saison bereits alle Sitz- und Tischplatzkarten ausverkauft. Das ZDF weist jedoch darauf hin, dass Plätze immer wieder frei werden, wenn bereits gekaufte Tickets zurückgegeben werden.

Meist können jedoch noch Stehplatzkarten für die nächste Show an den Tageskassen gegen Bar- oder EC-Kartenzahlung gekauft werden. Die Kasse ist ab 9.30 bis 11.50 Uhr besetzt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wer moderiert den ZDF-Fernsehgarten 2019?

Seit 2009 moderiert Andrea Kiewel den ZDF-Fernsehgarten. Kiewel moderierte bereits von 2000 bis 2007, dazwischen übernahm Ernst-Marcus Thomas die Moderation für ein Jahr. Grund dafür war, dass Kiewel im Zuge von Schleichwerbungsvorwürfen ihren Job als Moderatorin der Show zwischenzeitlich abgeben musste.

Auch Rudi Cerne und Dieter Thomas Heck moderierten den Fernsehgarten bereits, wenn auch nur für jeweils eine Folge. Beide vertraten Andrea Kiewel in ihrer Babypause.

ZDF-Fernsehgarten 2019 im Livestream schauen

Im Internet kann der ZDF-Fernsehgarten live über die Mediathek des ZDF geschaut werden. Hier können Sie die letzten Shows noch einmal sehen.

Von RND/pf