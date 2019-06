AWZ-Vorschau: So geht es ab dem 14.06.2019 weiter

Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

News zu „Alles was zählt“:

• AWZ-Schauspielerin wird im Netz wegen ihrer Figur beschimpft

• AWZ-Star Ania Niedieck wird wieder Mutter

• Juliette Greco gibt ihre Rolle als Lena ab

AWZ-Vorschau: So geht es bei „Alles was zählt“ in den nächsten fünf Folgen weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Vorschau-Texte von RTL)

Freitag, 14.06.2019: Folge 3206

Mo entzieht sich dem Streit mit Michelle beim Campen. Chiara sieht ihre Chance gekommen und taucht unvermutet bei den Jungs auf. Indes geht Isabelle nicht auf Finns Angebot ein. Zu groß ist ihre Angst, verletzt zu werden.

Während Isabelle von Nathalie aufgefangen wird, sucht Finn Abstand zu ihr. Lena weiß nach dem Streit mit Jenny nicht, wie sie sich entscheiden soll. Doch dank Marie wird Deniz klar, dass Lena die beste Wahl fürs Pumpwerk ist.

Mo entzieht sich dem Streit mit Michelle (Franziska Benz) und geht mit Ronny zum Campen. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Montag, 17.06.2019: Folge 3207

Niclas fühlt sich ermutigt, einen erneuten Annäherungsversuch zu starten, als er durch eine Notlüge erfährt, dass Simone noch Gefühle für ihn hat. Chiara stößt auf Moritz’ entschiedenen Widerstand, als sie sich dem Campingausflug anschließen will.

Doch sie spielt gekonnt ihren Joker aus, denn Ronny ist in sie verliebt. Lena ist unsicher, ob sie Isabelles Angebot annehmen soll, denn Jenny schaltet Richard ein - und der ist sehr überzeugend.

Marie (Cheyenne Pahde, l.) und Michelle (Franziska Benz) freunden sich mit dem Gedanken an, sturmfreie Bude zu haben. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Dienstag, 18.06.2019: Folge 3208

Jenny ist froh, als Deniz endlich einen Schritt auf sie zumacht und ein Ehe-Coaching vorschlägt. Doch dann muss sie auf eine dringende Geschäftsreise. Simone stoppt Niclas’ Annäherungsversuch mit einer schallenden Ohrfeige.

Sie muss einsehen, dass ihr ihre Lügen langsam über den Kopf wachsen. Indes will Marie Michelle mit einem Picknick aufmuntern, doch Michelle hatte die gleiche Idee. Schließlich wird es ein richtig schöner Tag.

Simone (Tatjana Clasing) erkennt mit schlechtem Gewissen, wie schwer es Vanessa fällt, für sie zu lügen. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Mittwoch, 19.06.2019: Folge 3209

Isabelle ist unter Druck: Ihr Pumpwerk verliert Mitglieder. Als sowohl Deniz als auch Marie sie abblitzen lassen, wendet sie sich an Simone. Doch das geht nach hinten los! Indes will sich Marie von Isabelle nicht ihre Arbeit mit Deniz verbieten lassen.

Also stellt sie sich mutig gegen ihre Managerin. Christoph muss feststellen, dass er nicht so jung aussieht, wie er sich fühlt. Doch zum Glück ist Vanessa da, um ihm seine Selbstzweifel zu nehmen.

Marie (Cheyenne Pahde) will sich von Isabelle nicht ihre Arbeit mit Deniz (Igor Dolgatschew) verbieten lassen und stellt sich mutig gegen ihre Managerin. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Donnerstag, 20.06.2019: Folge 3210

Marie bekommt Gegenwind von allen Seiten, und Deniz beendet rücksichtsvoll ihre Zusammenarbeit an seiner App. Aber das ist natürlich das Letzte, was Marie will. Indes ist Ben um Verena besorgt.

Er scheint sich zu einem schweren Fehler verleiten zu lassen. Simone gelingt es, Richards Irritation über ihre Auseinandersetzung mit Isabelle zu deckeln. Trotzdem setzt ihr die Angst, dass ihr Geheimnis auffliegen könnte, schwer zu.

Ben (Jörg Rohde) erfährt, dass die Freunde ihm Verenas (Anna Wolfers) Problem verheimlicht haben (im Hintergrund Sam Eisenstein als Marian) Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Madlen Kaniuth verlässt AWZ

Sie gehört zu den Stars der ersten Stunde, doch nun verlässt Madlen Kaniuth die Serie womöglich für immer. Der Grund: Die 44-Jährige wandert mit ihrem Ehemann in die USA aus. Für Kaniuth schon immer ein Lebenstraum – doch nach so langer Zeit am Set von AWZ fällt ihr der Abstand natürlich nicht leicht.

So äußert sich die Schauspielerin auf Instagram:

Das letzte Mal ist Kaniuth in ihrer Rolle als Brigitte Schnell am Freitag, 24. Mai in „Alles was zählt“-Folge 3193 zu sehen.

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Von RND