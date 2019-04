Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau : So geht es bei AWZ in der Woche vom 29. April bis zum 3. Mai 2019 weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte und Bilder: RTL)

Hinweis: Am 1. Mai 2019 fällt „Alles was zählt“ aus.

Montag, 29.04.2019: Folge 3175

Simone kann Richard davon überzeugen, dass der Sex mit Niclas eine einmalige Sache war. Zu ihrer Erleichterung ahnt Richard nicht, dass mehr dahintersteckt.

Indes erkennt Michelle, dass Jenny überlegt, ihre Rolle an Chiara abzugeben. Doch ermutigt von Moritz entwickelt sie neuen Kampfgeist.

Steffi wird klar, dass sie mehr als Freundschaft mit Ingo verbindet. Sie startet eine Annäherung – doch dann glaubt sie, dass Lena sich einmischt.

Steffi (Madeleine Krakor, r.) bittet Lena (Birte Glang), sich aus ihrer Beziehung zu Ingo rauszuhalten. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Dienstag, 30.04.2019: Folge 3176

Niclas kann nicht glauben, dass Simone ihre gemeinsame Vergangenheit nichts bedeutet. Er nutzt die Gelegenheit, um Unfrieden zu stiften.

Derweil glaubt Steffi wütend, dass Lena sie und Ingo verkuppeln will. Durch Zufall finden Ingo und sie ein Projekt, welches sie zusammenschweißt.

Derweil lässt sich Marie in ihrer Wut auf Jenny von Deniz einfangen. Danach muss sie den Tatsachen ins Auge blicken: Sie ist hoffnungslos in Deniz verknallt.

Steffi (Madeleine Krakor) und Ingo (André Dietz) sind sich einig, dass sie sich um den gefiederten Gast kümmern müssen. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Mittwoch, 01.05.2019: Keine Folge

Am 1. Mai fällt „Alles was zählt“ aus.

Donnerstag, 02.05.2019: Folge 3177

Richard ahnt zwar, dass zwischen Simone und Niclas mehr als eine Nacht war, aber als Simone alles beichtet, ist die Wahrheit für ihn ein Schock.

Derweil will Michelle sich gegenüber Chiara auf dem Eis behaupten und Ruhe bewahren. Doch als Chiara mit Moritz flirtet, ist das zu viel für sie.

Steffi fühlt sich verantwortlich für den Vogel, den sie zusammen mit Ingo gefunden hat. Über die Sorge um ihr „Findelkind“ nähert sich Steffi Ingo weiter an.

Während Ben (Jörg Rohde, M.) ein bisschen angeekelt reagiert, ist Steffi (Madeleine Krakor) von Ingos (André Dietz) Engagement für den Vogel beeindruckt. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Freitag, 03.05.2019: Folge 3178

Jenny gerät wegen der Hallenbuchungen unter Druck. Als eine Stornierung nicht mehr möglich ist, muss sie eine schwere Entscheidung treffen.

Indes droht Michelle, in ihre alten Verhaltensmuster zurückzufallen. Marie und Moritz können Michelle bestärken, sich von Chiara nicht verunsichern zu lassen.

Indes erleidet Richard nach dem heftigen Streit mit Simone einen Schwächeanfall. Das Paar versöhnt sich zwar - aber mit einem schalen Beigeschmack.

Jenny (Kaja Schmidt Tychsen) konfrontiert Deniz (Igor Dolgatschew) schweren Herzens mit ihrer Entscheidung. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Mehr News zu „Alles was zählt“:

Juliette Greco verlässt AWZ wegen Geburt ihres zweiten Kindes

Von RND