Köln

Auftakt bei Steffen Hensslers großem TV-Comeback bei Vox: „Grill den Henssler“ startete am Sonntag mit einer neuen Staffel – und neuen Juroren. Heiß her ging es natürlich beim großen Duell von Mario Barth und Steffen Henssler. Schließlich provozierte der Komiker schon fast mit seiner Hausmannskost – Buletten, Kartoffeln und Kohlrabi.

Doch die viel größeren Fetzen flogen in der neuen Jury. Der einzig Alteingesessene in der Jury ist Reiner Calmund. Dazu kamen der TV-Koch Christian Rach und die Komikerin Mirja Boes.

Reiner Calmund teilt knallhart bei „Grill den Henssler “ aus

Denn Reiner Calmund war ganz begeistert von Mario Barths Hausmannskost und vergab großzügig eine Runde Punkte an den Komiker. Barth ist in der Küche auch kein Fremdling – er erzählt, dass er, wenn er denn zu Hause ist, täglich in der Küche steht.

Der TV-Koch Rach empfand dies fast als Affront an seiner Zunft. Juror Calmund interessierte die Meinung der Kollegen nicht und konterte: „Du kannst mich am Arsch lecken!“ Dass die Jury der Sendung ordentlich Würze verleihen würde, hat Steffen Henssler schon vorab angekündigt. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte er: „Das ist jetzt eine Jury wie bei DSDS. Man kennt jeden und weiß, wer da sitzt. Das wird eine unheimlich geile Sendung.“

Mehr zum Thema:

Offene Worte: Steffen Henssler spricht über das „Schlag den Henssler“-Aus

Die erste Runde ging für den TV-Koch Henssler im Übrigen noch ganz glimpflich aus: Mit einem winzigen Vorsprung konnte er sich gegen Mario Barths Hausmannskost durchsetzen – und gegen Reiner Calmunds großzügige Bewertung.

Von RND/goe