US-Bestsellerautor Stephen King hat die Drehbuchschreiber der Fantasy-Saga „ Game of Thrones“ für ihre Arbeit an der finalen achten Staffel gelobt. „Ich bewundere, mit welcher Perfektion die Köpfe hinter dieser Serie alle Hauptfiguren in Winterfell zusammengeführt haben“, twitterte King am Montagabend (Ortszeit). „Bei ihnen wirkt es einfach. Treuer Leser, das ist es nicht.“

Die beliebte Fantasy-Serie „ Game of Thrones“ geht mit der derzeit laufenden achten Staffel zu Ende. In Deutschland ist sie beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. In der Nacht zu Montag lief die zweite von sechs Episoden.

Der aus dem US-Bundesstaat Maine stammende King (71) hat rund 60 Romane veröffentlicht, die meisten spielen in den Genres Horror („Es“, „Shining“, „Friedhof der Kuscheltiere“), Science Fiction („Tommyknockers“) oder Fantasy („Der Talisman“, „Der dunkle Turm“). Kings Bücher leben wie „ Game of Thrones“ teils von einer großen Zahl an Figuren und komplexen inhaltlichen Wendungen und Überraschungen. Seine Romane sind teils ebenfalls in Kinofilme und Fernsehserien verwandelt worden.

Von RND/dpa