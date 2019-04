Jetzt wird es ganz finster in Westeros: In der Nacht zu Montag wird in der Fantasyserie „Game of Thrones“ (höchstwahrscheinlich) die viel beschworene Schlacht der Schlachten ausgefochten. Lange Jahrzehnte waren solche Szenarien dem Kino vorbehalten. Inzwischen tickt das Fernsehen cineastisch. Ein Überblick.