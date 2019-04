Hannover

Doch von vorne: 10 Kandidaten waren am Freitagabend noch dabei und gleich zwei mal gab es 30 Punkte: einmal für die Salsa von Sängerin Ella Endlich, einmal für den Quickstep von Ex-Handballweltmeister Pascal Hens.

Doch nicht für alle lief es so rund: Sängerin Kerstin Ott („Die immer lacht“) erhielt schon in der letzten Show nur 7 Punkte, sagte in ihrem Einspielfilm, dass sie auch froh wäre, wenn „dies mein letzter Tanz ist.“ Für diese lustlose Ansage und eine ebenso lustlose Samba-Performance mit Partnerin Renata Lusin erhielt Ott viel Kritik von der Jury - und erneut nur 7 Punkte.

Tränen bei Kerstin Ott

Nach Llambis harten Worten fängt die sonst so selbstbewusst wirkende Sängerin auf dem Weg zur Punktevergabe an zu weinen, muss sich von den Mittänzern und Moderatorin Victoria Swarovski trösten lassen. Am Ende hatte sie aber dann doch noch ein Grund zum Jubeln: ihr Wunsch, nicht weiter zukommen ging in Erfüllung. Ott: „Ich freue mich. Auch wenn ich Renata sehr vermissen werde. Aber ich werde sie viel besuchen“.

Gelacht wurde dann auch noch. So bezeichnete Juror Joachim Llambi die Frisur von Jorge Gonzales ständig als „Pimmel auf dem Kopf“ und Oliver Pocher amüsierte das Publikum als Freddie Mercury Double mit Brusthaartoupet.

Die bewegendste Performance des Abends

Die letzte Performance des Abends sorgte dann noch für eine Sensation: Der gehörlose Benjamin Piwko und seine Tänzerin Isabel Edvardsson tanzten eine Rumba zu „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper - und ließen die Musik mitten im Tanz verstummen. Im TV-Studio herrscht Totenstille, ein absoluter Gänsehaut-Moment. Motsi Mabuse bewegte die Performance so sehr, dass sie während ihres Urteils anfängt zu weinen und nicht mehr weiterreden kann, Piwko sagt später: „ich wollte euch mal meine Welt zeigen.“

Von RND