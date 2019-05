Berlin

Eine Revolution im Dressurreiten möchte eine junge Erbin in der neuen ARD-Degeto-Reihe „ Reiterhof Wildenstein“ starten: Nicht die „alte Schule“ mit Zwang und Peitsche, sondern der sanfte Umgang mit den edlen Tieren stehen im Mittelpunkt des Trainings. Klara Deutschmann – bekannt aus der Serie „ Charité“ – spielt die unkonventionelle Reiterin.

Vivian Naefe führte Regie bei den ersten beiden Filmen der Reihe, die auf einem traumhaften Reiterhof am Starnberger See spielt und die am 10. und 17. Mai jeweils um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt werden.

