Fernsehen Karikatur - „New York Times“ entschuldigt sich für Netanjahu-Karikatur Der israelische Ministerpräsident als Blindenhund und der US-Präsident als Blinder – diese Karikatur brachte der „New York Times“ Kritik ein. Jetzt folgte ein öffentliches Schreiben der Verantwortlichen. Das Bild hätte in Zeiten wachsenden Antisemitismus nicht veröffentlicht werden dürfen.

Bürogebäude der „New York Times“ in Midtown in New York: Eine umstrittene Karikatur brachte das berühmte Medienhaus dazu, sich zu entschuldigen. Quelle: picture alliance / Photoshot