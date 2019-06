„Aktenzeichen XY“ greift den Fall Sandra G. wieder auf – 17-Jährige von Brücke gestoßen?

Höxter/Bielefeld

Nach dem Tod von Sandra G. im Juni 2013 durch den Sturz von einer Fußgängerbrücke auf die B64 in Höxter nehmen Polizei Bielefeld und Staatsanwaltschaft Paderborn die Ermittlungen noch einmal auf und präsentieren den ungelösten Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwoch, 5. Juni 2019, ab 20.15 Uhr.

Sandra G. war im Juni vor sechs Jahren schwer verletzt auf der Bundesstraße B64 in Höxter unterhalb einer Fußgängerbrücke gefunden worden. Die 17-Jährige starb später im Krankenhaus. Laut Ermittlungen der Mordkommission „Brücke“ lag kein Suizid oder Unfall, sondern ein Tötungsdelikt vor, das allerdings bis heute nicht aufgeklärt werden konnte.

Die Mordkommission erhofft sich durch die Berichterstattung in der Sendung neue Ermittlungsansätze und weitere Erkenntnisse aus der Bevölkerung. Der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Markus Mertens, wird den Fall in der Sendung im Studio live vorstellen. Dabei richtet sich der Ermittler insbesondere mit diesen zentralen Fragen an das bundesweite Publikum: Wer hat – vielleicht von Dritten – etwas zu den Ereignissen in der Tatnacht erzählt bekommen und kann jemand Angaben zu möglichen Treffen zwischen Sandra G. und weiteren Personen auf der Brücke in dieser Nacht machen?

„Aktenzeichen XY“: 5.000 Euro für Hinweise

Die Polizei sucht Hinweise zu einem möglichen Treffen in der Nacht auf den 15. Juni 2013 auf der Brücke zwischen dem Opfer und weiteren Personen. Für Hinweise, die zu einer Verurteilung führen, haben Privatleute und die Staatsanwaltschaft Paderborn 5.000 Euro ausgelobt.

Von RND / dpa