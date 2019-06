„Die Chroniken von Narnia“: Netflix findet Schöpfer für sein Fantasyuniversum

Los Angeles

Der Streaming-Gigant Netflix hat für sein geplantes „Die Chroniken von Narnia“-Universum nun endlich einen Schöpfer gefunden: Der Autor und Produzent Matthew Aldrich soll das Serien wie auch Filme umfassende Streaming-Vorhaben koordinieren und umsetzen. Aldrich war bereits Co-Autor bei dem mehrfach ausgezeichneten Pixar-Animationsfilm „Coco – Lebendiger als das Leben!“.

„Die Chroniken von Narnia “: Aldrich als Netflix-Architekt

Aldrich soll laut Hollywood Reporter als kreativer Architekt dafür sorgen, dass die verschiedenen Adaptionen der Fantasy-Bücher von C. S. Lewis untereinander stimmig sind. Wie die entsprechenden Film- und Serienprojekte miteinander verbunden sein sollen, ist noch unklar. Netflix hatte bereits 2018 die Rechte an allen sieben Büchern erworben. Geplant war schon damals die Produktion von Filmen und Serien rund um die bekannten Figuren aus dem Franchise.

„Die Chroniken von Narnia “: Darum geht es

„Die Chroniken von Narnia“ bestehen aus sieben Büchern, die alle im fiktiven Land Narnia angesiedelt sind und ursprünglich in den 1950er Jahren veröffentlicht wurden. Der bekannteste der Romane – „Der König von Narnia“ (auf englisch „The Lion, the Witch und the Wardrobe“) – beschreibt die Geschichte von vier Kindern, die während der Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs in London aufs Land evakuiert werden. In ihrem neuen Zuhause entdecken sie einen Kleiderschrank, der sie nach Narnia, einem von einer bösartigen weißen Hexe bedrohten Land, und zu dem sprechenden Löwen Aslan (dem König von Narnia) führt.

Die Bücher wurden mehrfach für Bühne, Fernsehen, Radio und Kino adaptiert.

