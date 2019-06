Eine Leiche, im Quellwasser gekocht – Neuer Krimi aus der Reihe „Die Toten von Salzburg“

Salzburg

Thermalwasser ist ja eigentlich für seine heilsame Wirkung bekannt. In der vierten Folge von „Die Toten von Salzburg“ liegt allerdings eine Leiche im heißen Quellwasser von Bad Gastein – regelrecht gekocht und von Hinweisen auf den Täter rein gewaschen. Der querschnittsgelähmte Ermittler Peter Palfinger ( Florian Teichtmeister) und seine Kollegin nehmen die Ermittlungen auf, haben dabei intern aber mit vielen Hindernissen zu kämpfen.

Denn auch der aus den bisherigen Filmen der Reihe bekannte bayerische Kommissar Hubert Mur ( Michael Fitz) ist wieder mit von der Partie – und blockiert, wo er nur kann.

Die Toten von Salzburg – Der Sohn des Baulöwen wird umgebracht

„Mordwasser“ heißt der Fall, den das ZDF am Mittwoch, 26. Juni um 20.15 Uhr zeigt. Neuer Krimi in der vorwiegend Wiederholungen vorbehaltenen Sommerpause. Der Tote ist der Sohn von Jan Torbeck ( Christian Redl, 71, „Der Hammermörder“), einem ungeliebten Baulöwen und Investor, der die gesamte Altstadt von Bad Gastein rund um den berühmten Wasserfall nur aufkauft, aber nicht investiert.

Ebenfalls in den Fokus rücken die Mitglieder eines SEK-Trupps aus Deutschland, die in dem Ort einen Alpinkurs veranstalten und zu den letzten gehören, die den Mann lebend gesehen haben. Und was hat eigentlich Agrin Dibra ( Stipe Erceg), der Betreiber eines Nachtclubs, mit dem Toten zu schaffen?

Die Reihe „Die Toten von Salzburg“ ist im Herbst 2016 erfolgreich gestartet, den ersten Fall verfolgten 5,5 Millionen Zuschauer im ZDF. 2017 gewann die erste Folge zwei österreichische „Romy“-Preise – als „Bester Fernsehfilm“ und für die „Beste TV-Regie“. Im April 2018 und Januar 2019 folgte die ZDF-Erstausstrahlung der beiden nächsten Folgen.

Die Toten von Salzburg – Konventioneller Krimi, gut gespielt

Der vierte Teil der Reihe ist in erster Linie ein konventioneller TV-Krimi von Regisseur Erhard Riedlsperger (58, „Soko Donau“) – und damit wenig preisverdächtig. Ihm fehlt vor allem der besondere Kniff. Stattdessen gibt es Klischee-Diskussionen etwa über Sex von Querschnittsgelähmten. Dass Palfinger zu Beginn des Films der Puls hochschnellt, als ihn seine schöne Ärztin berührt, erinnert vor allem an verkitschte Krankenhaus-Formate wie „Dr. Stefan Frank“.

Schwung bekommt die Geschichte dann in den letzten 20 Minuten – bei der Lösung des Falls muss Kommissar Zufall helfen. Immerhin: Schauspielerisch können Teichtmeister als Palfinger und Fitz als sein Gegenspieler im Haus überzeugen und unterhalten.

Von Fabian Nitschmann