Emilia Clarke studierte Hitler-Aufnahmen für ihre „Game of Thrones“-Rolle

In der letzten Folge der US-Fantasyserie „Game of Thrones“ wendet sich Daenerys Targaryen mit einer aufhetzerischen Rede an ihre aufmarschierte Armee. Sie peitscht die Krieger an, dass der Feldzug gegen den Rest der „GoT“-Welt weitergeht. Für diese Szenen studierte Emilia Clarke ganz besondere historische Filmaufnahmen, wie sie jetzt im Magazin „Variety“ verriet.

Emilia Clarke : „Du begreifst absolut, was Hitler sagt“

„Ich habe mir die Reden von Diktatoren angeschaut, deren Sprache ich nicht verstehe“, so Clarke. Darunter seien auch Aufnahmen aus Nazi-Deutschland gewesen. „Ich wollte sehen, ob man auch ohne die Sprache zu kennen, den Inhalt versteht“, sagte Clarke weiter. „Und man kann! Du begreifst absolut, was Hitler sagt.“

Emilia Clarke : „Ich habe jede Nacht meinen Herd angebrüllt“

Die Schauspielerin trainierte für diese Szenen der finalen „GoT“-Folge lange zuhause: „Ich habe jede Nacht zwei Monate lang meinen Herd und meinen Kühlschrank angebrüllt. Allerdings mit geschlossenem Fenster. Ich wollte nicht, dass die Leute denken, dass ich völlig verrückt geworden bin.“

