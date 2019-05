Helene Fischer unterbricht ihre Auszeit – für Frank Elstner

Berlin

Keine Konzerte, keine Fernsehauftritte, keine Socia-Media-Posts: Um Helen Fischer war es seit Januar diesen Jahres ruhig geworden. Die 34-Jährige hat sich eine Auszeit genommen. Doch jetzt kehrt die Sängerin zurück vor die Kameras – für TV-Urgestein Frank Elstner.

Aufzeichnung findet am geheimen Ort statt

Der Moderator soll laut „Bild“ Fischer gebeten haben, als Gast in seiner neuen Youtube-Talkshow „Wetten, das war’s..?“ aufzutreten. Fischer, die sich bereits 2009 in Elstners ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“ mit dem heute 77-Jährigen sehr gut verstand, sagte überraschend zu. Am Donnerstag soll die Aufzeichnung an einem geheimen Ort stattfinden. Elstner zur „Bild“: „Ich weiß selbst noch nicht, wo uns mein Team hinbringen wird. Aber ich freue mich natürlich auf das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was Helene Fischer mir in meiner Sendung zu erzählen hat.“

Auch Jan Böhmermann war schon zu Gast bei Elstner

Ende Juni soll die Sendung dann auf Elstners Youtubekanal veröffentlicht werden. Elstner, der erst im April seine Parkinson-Erkrankung bekannt machte, hatte bereits in seiner Reihe Satiriker Jan Böhmermann und „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo zu Gast.

Bis September 2018 war Helene Fischer auf einer großen Europa-Tour in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden unterwegs. Im Dezember gab sie dann die Trennung von Florian Silbereisen bekannt.

