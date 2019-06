Let’s Dance: RTL bestätigt 13. Staffel für 2020

Köln

Die Tanzshow „Let’s Dance“ hat auch in der zwölften Staffel wieder die Zuschauer begeistert. Über vier Millionen schalteten allein beim Finale am 14. Juni ein. Seit dreizehn Jahre läuft das Erfolgsformat auf RTL. Nach dem Sieg von Pascal „Pommes“ Hens und Ekaterina Leonova hat der Sender nun die 13. Staffel bestätigt. Nächstes Jahr sollen wieder Promis in den Live-Shows ihr Können auf den Brettern zeigen und die Jury um Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi überzeugen. Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest.

„Let’s Dance“: Diesen Donnerstag treten die Profis gegeneinander an

Diesen Donnerstag (20.15 Uhr) zeigt RTL erstmal noch ein „Profi“-Spezial als Abschluss zur zwölften Staffel. Darin treten die Profitänzer der Show an, die im Laufe der Jahre selber prominent geworden sind. „Wir haben ein unfassbar hohes Niveau bei unseren Profitänzern, dass es endlich mal an der Zeit für so eine Show war“, sagt Mabuse zum RedaktionsNetzwerk Deutschland. Und so werden in der Show unter anderem Stammtänzer wie Christian Polanc, Massimo Sinató und Robert Beitsch bei den Männern sowie „Let’s Dance“-Triple-Gewinnerin Ekaterina Leonova, Kathrin Menzinger und Christina Luft bei den Frauen teilnehmen.

Von RND / ali