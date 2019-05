Sing meinen Song 2019: Wer von den Stars welchen Biedermann-Song singt

Köln

Große Emotionen bei „Sing meinen Song“: Am Dienstag um 20:15 Uhr werden der Tauschkonzert-Gastgeber Michael Patrick Kelly sowie Milow, Wincent Weiss, Jennifer Haben, Alvaro Soler und Johannes Oerding die Hits von Jeannette Biedermann interpretieren – und der 39-Jährigen klopft das Herz schon bis zum Hals, bevor es überhaupt losgeht.

Jeannette Biedermann : „Ich kann kaum atmen“

„Ich kann kaum atmen“, sagt Biedermann auf dem Sofa. Richtig emotional wird es dann bei den Performances. „Mein ganzes Leben ist gerade noch mal an mir vorbeigerasselt.“ Gastgeber Michael Patrick Kelly hatte schon im Vorfeld versprochen: „Wir werden viele Klischees über Jeannette Biedermann aus dem Weg räumen, um diese besondere Künstlerin zu entdecken“.

Als Biedermann ihren neuen Song „Deine Geschichten“ präsentiert, den sie für ihren vor zwei Jahren verstorbenen Vater geschrieben hat, fließen die Tränen. „Wo, wenn nicht hier, könnte ich ihm so ein Denkmal setzen“, sagt Biedermann. Sprechen konnte sie mit ihrem Vater nicht mehr zum Schluss. „Ich war lange auf Theater-Tournee unterwegs und konnte ihm nicht mehr sagen, was ich ihm noch sagen wollte und das ist jetzt die einzige Möglichkeit, wie ich es sagen kann.“

Auch Jennifer Haben geht der Song nah. „Mein Opa ist vor ein paar Tagen gestorben, deshalb reagiere ich jetzt so“, erklärt die Frontfrau der Symphonic-Metal-Band „Beyond the Black“.

Jeanette Biedermann erzählt von ihrer Flucht aus der DDR

Doch Jeanette Biedermann berührt ihre Mitstreiter auch mit einem persönlichen Erlebnis aus Kindheitstagen. So erzählt sie von ihrer Flucht aus der DDR. Ihr Vater wurde damals bedroht, etwa mit dem Satz: „Ziehen Sie den Ausreiseantrag zurück, wir wissen, wo Ihr Kind zur Schule geht!“ In einer Nacht-und-Nebel-Aktion floh Jeanette mit ihren Eltern über Prag nach Westdeutschland. „Das war alles sehr strange für mich, weil meine Eltern mich so festgehalten haben und im Nachhinein habe ich erst erfahren, was das für einen Sinn hatte. Die Stasi ist nämlich in die Züge gekommen und hat die Kinder rausgestohlen, um die Eltern zu zwingen, zurückzukommen.“

Alvaro Soler macht sich zu viel Druck

Alvaro Soler geht indes sein Biedermann-Song „Eins mit dir“ so nah, dass er sich selbst zu viel Druck macht. Das Thema des Songs: Depressionen. „Ich habe sehr viel Respekt. Weil man bei so einer krassen Geschichte keine Fehler machen darf.“ Bei seinem ersten Versuch, den Song zu singen, patzt Alvaro und muss neu beginnen. „Es sollte von Anfang an perfekt sein!“

Sing meinen Song: Das sind die Lieder am Jeannette-Biedermann-Abend

• Johannes Oerding: „Rock my life“

• Michael Patrick Kelly: „Run with me“

• Wincent Weiss: „Right now“

• Jeanette Biedermann: „Deine Geschichte“

• Milow: „Ein Geschenk“

• Jennifer Haben: „How it’s got to be“

• Alvaro Soler: „Eins mit dir“

