Vor dem großen Finale: „Game of Thrones“-Schauspieler Richard Madden fiebert mit

Richard Madden, der in „ Game of Thrones“ den Robb Stark gespielt hat, fiebert mit den Fans weltweit auf das Ende der Serie hin. „Klar gucke ich die Serie noch!“, sagte der 32-jährige Schotte beim Filmfestival in Cannes im Interview. „Ich bin total aufgeregt! Ich will wissen, was passiert. Es gibt noch so viel zu erzählen, ich bin gespannt, wie sie das alles zu Ende bringen. Ich freue mich sehr, diese letzte Folge zu schauen.“

Am Sonntag wird in den USA – in Deutschland in der Nacht auf Montag (20. Mai) – die letzte Episode gezeigt. „Sonntag arbeite ich leider und kann daher leider nicht gucken“, sagte Madden. Deswegen müsse er die Folge irgendwie nachholen. Der Schauspieler war in der Serie über drei Staffeln als Robb Stark zu sehen, schied dann aber 2013 aus. Seitdem habe er die Folgen meist allein geguckt, erzählte Madden in Cannes. Manchmal hätten sich aber auch einige Schauspieler der Serie getroffen und gemeinsam geschaut.

Richard Madden spielt im Elton-John-Film „ Rocketman “ mit

Madden stellte beim Filmfest in Südfrankreich den Film „ Rocketman“ über das Leben von Sir Elton John vor. Darin spielt Madden Johns früheren Manager John Reid, mit dem der Musiker auch eine längere Beziehung hatte. „ Rocketman“ wurde in Cannes außerhalb des Wettbewerbs gezeigt und kommt Ende Mai bundesweit in die Kinos.

Die Fantasy-Saga „ Game of Thrones“, kurz GoT, war vor acht Jahren beim US-Sender HBO gestartet. In Deutschland ist sie beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

