Hannover

Aus Sicht der Beschäftigten klingt es nach einer guten Nachricht, wenn die Zahl der Arbeitskräfte künftig stärker sinkt als der Bedarf der Arbeitgeber – im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage könnte dieser Umstand perspektivisch für steigende Löhne sorgen. Doch ganz so einfach lässt sich die Gleichung nicht auflösen: Engpässe bei Fachkräften offenbaren sich vor allem in Gesundheits- und Pflegeberufen – in jenen Bereichen also, in denen schon heute die Bewerber fehlen, weil Bezahlung und Arbeitsbelastung in einem ungünstigen Verhältnis stehen.

In Branchen hingegen, die ihre Mitarbeiter aktuell überdurchschnittlich entlohnen, droht der Verlust vieler gut dotierter Jobs. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe werden durch die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung viele Arbeitsschritte entfallen, die derzeit noch kundiges Personal erfordern. Wenn die Maschinen vermehrt miteinander kommunizieren, wird die Zahl der Beschäftigten in den Fabriken noch schneller sinken als bisher, ohne dass die Produktion darunter leidet.

Wie komplex die Wechselwirkungen am Arbeitsmarkt sein können, zeigt ein Blick nach Ostdeutschland: Dort wird der Bedarf an Facharbeitern voraussichtlich stärker sinken als anderenorts, weil die Bevölkerung auch wegen höherer Abwanderung schneller schrumpft als im Westen. Das hätte die kuriose Konsequenz, dass eine hohe Qualifikation bei der Stellensuche hinderlicher sein könnte als eine geringe – denn laut IAB-Studie soll das Angebot an ungelernten Arbeitskräften im Osten künftig knapper sein als im Bundesdurchschnitt.

Von Jens Heitmann