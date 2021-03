Hannover

Die rund 8000 Impfdosen mit dem AstraZeneca-Wirkstoff, die derzeit im Impfzentrum auf dem Messegelände lagern, sollten nun schnellstmöglich verimpft werden, teilten beide Behörden am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Am Abend beschloss die Konferenz der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister (GMK) einstimmig, die Impfungen mit dem Vakzin am Freitag wieder aufzunehmen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens sagte, das Land werde im Laufe des Tages die Termine in den Impfzentren wieder hochfahren. „Darüber hinaus ist jetzt der Weg geebnet, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ab Mitte April mit einzubinden“, sagte Behrens.

Moderna hat Ausfälle kompensiert

Bereits ab Montag könnten dann auch schon wieder die mobilen Teams des Impfzentrums mit dem Vakzin durch die Region fahren. „Die gute Botschaft an alle Bewohnerinnen und Bewohner der Region Hannover ist, dass nur sehr wenige Termine abgesagt werden mussten“, sagte Cordula Drautz, Finanzdezernentin der Region Hannover. Nahezu alle Impfungen, die in der vergangenen Woche mit AstraZeneca geplant waren, hätten durch eine Sonderlieferung des Wirkstoffs von Moderna kompensiert werden können. „Dieser Stresstest hat gezeigt, dass wir mit dem Impfzentrum flexibel reagieren können“.

„Wichtig für die Akzeptanz“

Drautz sagte, sie begrüße die Entscheidung von EU und Bundesregierung, Astrazeneca wieder einzusetzen. Sobald das Land die wegen der zwischenzeitlichen Aussetzung der Impfungen mit Astrazeneca abgesagten Termine wieder ins Impfportal einstellt, sei das Impfzentrum bereit. „Unser oberstes Ziel ist es jetzt, die Impfkampagne schnell und effizient weiter voranzutreiben“, sagte Axel von der Ohe, Ordnungsdezernent der Stadt Hannover. „Ich hoffe, dass die gründliche Prüfung auf Ebene der Europäischen Arzneimittelbehörde dazu beiträgt, das notwendige Vertrauen in den Impfstoff neu zu begründen.“ Die Entscheidung zur Wiederaufnahmen der Impfungen mit Astrazeneca sei „extrem wichtig für die Akzeptanz dieses Impfstoffs und für das Vorankommen der Impfkampagne in Niedersachsen und Deutschland“, sagte Gesundheitsministerin Behrens.

