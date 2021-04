Hannover

Die Ausgangssperre in der Millionenregion Hannover ist fürs Erste Geschichte – und das ist gut so. Der Eilbeschluss, den das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hierzu verkündet hat, ist scharf und klar. Sinngemäß sagen die dortigen Juristen, die Regionsverwaltung habe ihre Hausaufgaben bei der Pandemiebekämpfung bisher nicht so erledigt, dass ein derart gravierender Eingriff in die Freiheitsrechte der Menschen zu rechtfertigen sei. Es sei „nicht ansatzweise nachvollziehbar aufgezeigt“ worden, warum die ja schon geltenden Kontaktbeschränkungen nicht auch ohne den nächtlichen Hausarrest durchzusetzen seien, meinen die Richter. Mit Recht.

Was ist wichtiger – Gesundheit oder Freiheit?

Seit Beginn der Pandemie geht es immer darum, den Schutz der Gesundheit einerseits und das Recht auf Freiheit andererseits abzuwägen. Was ist wichtiger, was muss im Zentrum stehen? Die Frage ist schwer zu beantworten, weil hier zwei Grundrechte gegeneinander stehen und sich die Entscheidungsgrundlagen auch immer wieder ändern.

Doch in diesem Fall kann man den Widerspruch auch deutlich niedriger hängen: Die Ausgangssperre dient ja eben nicht dazu, neue, möglicherweise sinnvolle Kontaktbeschränkungen zu erlassen; sie soll nur dabei helfen, die vorhandenen einfacher durchzusetzen. Dass dies nicht reicht, um in einem der freiheitlichsten Länder dieses Planeten mal eben eine Art nächtlichen Einschluss für Bürgerinnen und Bürger zu verkünden, ist im Grunde keine Überraschung. Dieser harte Schritt war von Anfang an nur politisch zu verstehen, als ein Symbol staatlicher Umtriebigkeit nach vielen Pannen und angesichts einer pandemiemüden Gesellschaft. Da muss jetzt mehr kommen.

Von Hendrik Brandt