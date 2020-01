Hannover

Sport Utility Vehicles sind ohne Frage eine sehr besondere Autoklasse – umso erstaunlicher ist deshalb, dass sich für ihre Fahrer noch keine Klassifizierung durchgesetzt hat. Wegen der erhöhten Sitzposition und des erhabenen Überblicks im Verkehr böte sich „Suvologe“ an; jenen, die in den SUV das Symbol für mangelndes ökologisches Bewusstsein schlechthin sehen, fielen sicher unfreundlichere Dinge ein. Die Hersteller könnten das verschmerzen – solange die Polarisierung zwischen Begeisterung und Ablehnung das stürmische Wachstum nicht gefährdet.

Doch dafür spricht wenig. Seit 2010 sind die SUV-Verkäufe in Deutschland jedes Jahr um 11 Prozent gestiegen, ihr Marktanteil liegt inzwischen bei rund einem Drittel. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wäre schon 2025 jeder zweite Neuwagen ein SUV. Für die Autobauer ist das zunächst einmal erfreulich, weil sie an den Fahrzeugen mehr verdienen als an herkömmlichen Modellen. Das gilt aber nur, wenn sie für den Mehrverbrauch beim Sprit und in puncto CO2-Emissionen die richtige Balance finden – sonst drohen wegen strengerer Grenzwerte hohe Strafzahlungen.

Aus diesem Grund kommen immer mehr dieser Schwergewichte als batteriebetriebene Modelle auf die Straße, in der Mehrzahl noch als Hybride. Wegen der strikten Abgasregeln könnte die Beliebtheit der SUV dazu beitragen, den von der Politik gewünschten Wandel zur Elektromobilität zu beschleunigen.

Ein Unsicherheitsfaktor ist jedoch die Infrastruktur: Ohne eine ausreichende Zahl an Ladesäulen kommen Geländewagen auch in der Stadt nicht voran.

Von Jens Heitmann