Hannover

Nach dem Willen der Veranstalter soll die nächste Internationale Automobil-Ausstellung „keine reine Autoshow mehr sein“, aber im Mittelpunkt stehen sollten die eigenen Produkte schon noch irgendwie, meint der Herstellerverband VDA. Als neues Leitthema favorisiert die Branche deshalb die Mobilität als solche – und spekuliert darauf, dass die Besucher, umgeben von Ladesäulen, Shuttle-Verkehren und Robo-Cars, von selbst darauf kommen, dass auch der Verkehr von morgen nicht ganz ohne Autos auskommen wird.

Neben ihrem Image möchte der VDA auch den Standort wechseln: Die alte Heimat Frankfurt gilt als Synonym für den Niedergang der Messe, die in den vergangenen vier Jahren 40 Prozent ihrer Besucher verloren hat. Zuletzt sprangen sogar namhafte Aussteller ab, das Bild prägten stattdessen die Sitzblockaden von Klimaschutzaktivisten. Auf der Suche nach der Rückkehr in die Mitte der Gesellschaft würde die Branche am liebsten in eine hippe Metropole umziehen.

Berlin galt zunächst als klarer Favorit, zumal selbst die grüne Wirtschaftssenatorin dort die Idee unterstützte. Auf dem jüngsten Grünen-Parteitag jedoch wollte eine knappe Mehrheit der IAA kein Asyl in der Hauptstadt gewähren. Damit steigen die Chancen für andere: Vor allem Köln darf sich jetzt Hoffnungen machen, aber auch Außenseiter wie Hannover sind nicht von vornherein aus dem Rennen – falls sich die Grünen und ihr neuer Oberbürgermeister flexibel zeigen.

Von Jens Heitmann