Hannover

Stoppen lässt sich die Produktion vergleichsweise leicht: Wenn keine Aufträge mehr hereinkommen, fahren die Werke ihre Fertigung allmählich herunter – aus drei Schichten werden erst zwei und dann eine. Schließlich schrumpft der Betrieb in den Hallen auf ein Minimum, bis am Ende nur noch eine Notbesatzung übrig ist, um die Maschinen zu warten und das Gelände zu bewachen. Der größte Teil der Belegschaft sitzt unterdessen schon zu Hause und fragt sich, ob und wie es irgendwann weitergeht.

Dass ein Neustart für die Industrie nicht ganz trivial ist, hat sich schon nach der Finanzkrise gezeigt – und seinerzeit haben die Turbulenzen an den Kapitalmärkten deutlich weniger auf das produzierende Gewerbe durchgeschlagen als heute. Besonders die Autobranche steht vor immensen Herausforderungen. Wenn die Fertigung von Herstellern, großen Zulieferern und kleineren Produzenten nicht perfekt aufeinander abgestimmt ist, kann kein Fahrzeug aus der Fabrik rollen.

Aktuell klaffen in der Lieferkette gewaltige Löcher. Allein in Norditalien sind mehr als 1000 Hersteller ansässig, von denen Zulieferer wie Continental abhängig sind. Wann und unter welchen Umständen dort die Produktion wieder anlaufen kann, ist ungewiss. Erschwerend kommt hinzu, dass sich einzelne Länder in unterschiedlichen Phasen der Corona-Pandemie befinden: Während in China die Werke wieder in Betrieb gehen, steht den USA der Höhepunkt der Krise erst noch bevor. Das Hochlaufen der Produktion setzt ein hohes Maß an Kommunikation und Koordination voraus – zudem müssen die Akteure untereinander auf ihre Redlichkeit vertrauen.

Von Jens Heitmann