Hannover

Die Risikoberichte von Unternehmen sind oft sehr detailliert. Bei einem Kekshersteller wie Bahlsen reicht die Liste der möglichen Probleme von der Beschaffung über Qualität und Liquidität bis hin zum etwaigen Streit um Markenrechte. Eine oft unterschätzte Gefahr für die Entwicklung eines Familienunternehmens hingegen ist dort ausdrücklich nicht aufgeführt: Streit in der Sippe. Gerade Bahlsen ist jedoch ein markantes Beispiel dafür, was beim Wechsel der Generationen in einer Dynastie schiefgehen kann.

Nachdem Hermann Bahlsen zu Kaisers Zeiten aus englischen „Cakes“ deutsche Kekse gemacht hatte, bauten seine Söhne das Unternehmen noch gemeinsam aus. Mit deren Erben jedoch zerbrach erst die Einigkeit und dann das Geschäft – Ende der Neunzigerjahre trennten sich die Wege: Lorenz Bahlsen bekam das Salzige, Werner Michael das Süße und der Schwager wertvolle Immobilien. Nach einer solchen Erfahrung ist es verständlich, dass es der hannoversche Zweig der Familie mit der Regelung der Nachfolge nicht überstürzen wollte.

Für das Unternehmen sind damit aber auch Nachteile verbunden. Während die Konkurrenten sich voll auf die Märkte und ihre Kunden konzentrieren konnten, mussten die Manager in der Bahlsen-Zentrale immer auch die Strömungen in der Eigentümerfamilie im Blick behalten. Die Freiräume für eigenständiges Handeln reichten nicht sonderlich weit – oft nur bis zur Kündigung; für Kontinuität an der Spitze stand nur der Patriarch selbst. Wenn ein externer Chef eine Chance haben soll, wird sich die Familie künftig stärker zurücknehmen müssen. Der Wille dazu scheint immerhin vorhanden zu sein.

Von Jens Heitmann