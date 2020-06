Hannover

Kann das wahr sein? Kommt eine der sich behäbig im Kreis drehenden Diskussionen des Landes nun doch voran? Wer den drei Landwirtschaftsministerinnen aus dem Bund, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zuhört, hat jedenfalls Anlass, sich die Augen zu reiben. Sprechen da wirklich drei Christdemokratinnen, wenn Julia Klöckner, Barbara Otte-Kinast und Ursula Heinen-Esser, wie Freitag geschehen, mit der Fleischwirtschaft ins Gericht gehen? Zeitweise klangen die Ministerinnen nach einem hitzigen Arbeitsgespräch mit Vertretern der Branche so grün, dass es für die echten Grünen schwer wird, an ihren Worten noch etwas zu tadeln. Da war von einem „echten Neuanfang“ die Rede, davon, dass man beim Tierwohl und den leidigen Preisdebatten „noch nie so weit“ gewesen sei – und es gab auch ein geradezu dramatisches Eingeständnis: „Mir war immer klar, wie es da zugeht“, sagte Niedersachsens Ministerin Otte-Kinast mit Blick auf Menschen wie Tiere in den Massenschlachtanlagen, und fügte hinzu: „Wir haben weggeguckt.“

Meint die Ministerin das auch ernst?

Ein starker Satz. Meint sie das ernst? Will Barbara Otte-Kinast wirklich ein besseres Leben und Sterben für die zig Millionen Tiere zwischen Harz und Nordsee, die einzig zum Nutzen der Menschen gezüchtet werden? Wo doch alle seit Jahren betonen, dass daraus nichts werden könne, weil irgendwer immer nicht mitmacht: der Handel, die Verarbeiter, die Verbraucher. Und alles europarechtlich schwierig und sowieso zu teuer sei. Gilt das dann für die ganze Republik? Es sieht so aus. Am Ende ihres Treffens waren die drei Ministerinnen so euphorisch, dass sie den jetzt anstehenden Wandel bei unserem Umgang mit dem Fleisch in eine Reihe mit dem Atomausstieg stellten.

Na dann. Der Vergleich greift hoch ins Regal und zeigt, wie weit der Weg noch sein kann. Er zeigt aber auch: Wenn die Gesellschaft wirklich etwas will, kann sie auch grundlegende Dinge verändern. Allen Bedenkenträgern, Quertreibern und Strippenziehern zum Trotz. Das ist dann gestaltende Politik. Die bei den ganz großen Veränderungen im Übrigen immer denjenigen am überzeugendsten gelingt, die lange dagegen waren.

Die kluge Lösung eines Dramas?

Insofern ist der Antritt der drei CDU-Ressortchefinnen nicht nur mutig. Er macht zumindest ein wenig Hoffnung auf eine kluge Lösung des Dramas ums Fleisch. Und der Menschen, die mit ihm arbeiten. Klug heißt hier, einen Ausgleich zu finden, der die Menschenwürde bei der Schlachtung wiederherstellt und zugleich den Wert der Tiere achtet. Der die Fleischqualität hebt, indem er Mengen begrenzt und faire Preise durchsetzt. Und so jenseits veganer Mythen und Moden zu einem vernünftigen, weil respektvollen Umgang mit dem Nahrungsmittel Fleisch führt.

Von Hendrik Brandt