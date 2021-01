Jetzt macht sogar das Wort vom angeblichen Notabitur die Rede. Niedersachsens Schulleiter fordern angesichts des Corona geschuldeten Unterrichtsausfalls den „ganz großen Wurf“ und rütteln an den Grundfesten: Sitzenbleiben, aber auf freiwilliger Basis, keine Abschlussprüfungen mehr und nur noch Wechselunterricht an den Schulen bis Ostern. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hält dagegen und warnt bereits vor Abschlüssen „mit Corona-Mangel“. Er warnt vor Abschlüssen, die weniger taugen. Was tun? Zuallererst: Ruhe bewahren.

Von einem Notabitur kann jedenfalls keine Rede sein. So etwas gab es in Deutschland nur in Kriegszeiten, wenn das Reich eher nach Soldaten und weniger nach Bildung verlangte. Etwa im Zweiten Weltkrieg, als Reifezeugnisse ohne Abschlussprüfungen vergeben wurden, wenn sich Oberprimaner für einen verbrecherischen Krieg meldeten, in dem ihnen Reifeprüfungen ganz anderer Natur abgefordert wurden. Nicht wenige von ihnen mussten nach dem Zusammenbruch des NS-Reiches noch einmal für das Abitur büffeln, wie etwa der als Loriot bekannte Vicco von Bülow, ein Oberleutnant a. D. Der spätere Kunststudent und geniale Künstler drückte nach einem Jahr als Holzfäller im Solling 1946 in Northeim noch einmal die Schulbank. Schon diese Rückschau zeigt, dass heute von einem Notabitur keine Rede sein kann.

Längerfristige Planung sollte es schon geben

Das heißt nicht, dass die von den Schulleitern verlangte Debatte über eine längerfristige Planung unnötig wäre, etwa über die Fortführung des Wechselunterrichts bis Ostern. Längerfristige Planung des Lernens in Zeiten der staatlichen verordneten Distanz sollte es schon geben. Aber dafür sollte man nicht sofort das ganze Abitur über den Haufen werfen, zumal sich die Abiturvorbereitungen heute ganz gewaltig von denen früherer Generationen unterscheiden, bei denen es vor allem auf die Abschlussprüfung ankam. Heute hingegen zählen etliche Vorleistungen in der Bewertung mit, die die Abiturienten des Jahrgangs 2021 bereits erbracht haben. Es wird kaum zu vermeiden sein, diese Leistungen in diesem Jahr höher zu bewerten – möglicherweise sogar nur sie.

Abiturienten lernen: Verzicht und Selbstdisziplin

Auch der Charakter des Abiturs hat sich merklich gegenüber jenem Abschluss verändert, den noch etliche Kriegs- und Nachkriegsjahrgänge in Erinnerung haben. Heute geht es wesentlich stärker um die Vermittlung, wie man sich Wissen erwirbt und weniger um eine humanistische Grundausbildung.

So warnen erfahrene Hochschullehrer und Pädagogen wie etwa der frühere niedersächsische Kultusminister Rolf Wernstedt vor Hysterie in der aktuellen Debatte. Sie erinnern an ganz andere Unterrichtsausfälle, etwa im sogenannten Kurzschuljahr 1966/67. Da fiel ein halbes Jahr weg, weil der Schuljahresbeginn verlegt wurde. Dümmere Abiturienten haben die Kurzschuljahre allerdings nicht unbedingt produziert. Und die Absolventen des Jahres 2021 mussten in der Pandemie ganz andere Dinge lernen, etwa Verzicht und Selbstdisziplin.

Von Michael B. Berger