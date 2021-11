Hannover

Die HAZ-Thementage zum Umgang mit unserer Sprache gehen dem Ende zu. Die Diskussion der Frage aber, wie wir eigentlich miteinander reden, beschäftigt uns im Alltag weiter – und das ist gut so. In unserer Sprache steckt unser Leben, wenn sich das eine verändert, bleibt das nicht ohne Folgen für das andere.

Es tut sich was in der Sprache

Und es tut sich ja nun wirklich etwas in diesen Zeiten. Im Kleinen wie im Großen. Für den nervtötenden Pandemiealltag etwa lernt die Nation gerade jede Menge Mediziner- und Statistikervokabular. Wer konnte von wenigen Monaten schon etwas mit „Inzidenzen“ oder „Vakzinen“ anfangen oder wollte sich gar „boostern“ lassen? Und jenseits des Tagtäglichen hinterlassen die größeren Entwicklungen in der Gesellschaft nach und nach ihre Sprach-Spuren.

Ein Land, das sich um die einheitliche Behandlung der Geschlechter bemüht, das Einwanderung wie deren lange Geschichte als Zukunftschance nutzen und zugleich auf allseitigen Respekt achten will, wird auch sprachlich manches neu aushandeln müssen. Dies gilt um so mehr, weil längst nicht jeder und jede diese gesellschaftlichen Veränderungen überhaupt richtig findet.

HAZ-Thementage #wieredenwir Quelle: HAZ

Thementage waren Einladung zur Diskussion

Wie das konkret aussehen kann, haben unsere Thementage gezeigt. Selten war eine Einladung an unsere Leserinnen und Leser zur Diskussion in jüngerer Zeit so erfolgreich. Ob als E-Mail, als Brief, auf Social Media oder live bei unserem Forum: Die Meinungen prallen in zahllosen Wortmeldungen erkennbar und zuweilen auch heftig aufeinander. Auf jeder Seite gibt es dabei Extrempositionen, die das Gespräch mindestens erschweren. Manche halten die gesamten Diskussionen etwa um den Versuch, geschlechtergerecht zu schreiben und zu sprechen, für kompletten Unsinn. „Haben wir wirklich nichts besseres zu tun?!“, ist da eine oft gestellte Frage. Alles solle doch so bleiben, wie es ist.

Auf der anderen Seite verweigern manche Aktivistinnen und Aktivisten der Veränderung ihrerseits jeden Dialog. Sie haben nach eigenen Regeln längst komplizierte Sprachbarrikaden aus Kürzeln und Sonderzeichen aufgetürmt und entziehen jedem das Wort, der nicht so redet und schreibt wie sie.

Das HAZ-Forum zu den Thementagen zum Nachschauen:

Beharren und Besserwissen

Da tobt ein Wettkampf zwischen Beharren und Besserwissen. Die jeweiligen Protagonisten sind laut – aber deshalb nicht notwendigerweise in der Mehrheit oder gar im Recht. Zumal sie die Kontroverse oft nur aus der sicheren Deckung heraus führen; ein Gespräch, das den Namen verdient, kommt so nur noch selten zustande. Die Sprachdebatte läuft in diesen Bereichen Gefahr, in Echokammern abzudriften, in denen nur noch die eigene Meinung widerhallt. Wozu so etwas führen kann, zeigt sich etwa im Impfstreit dieser Tage.

Doch das ist eben nur ein Teil der Debatte. Viele andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sich nicht von vornherein so sicher. Sie haben Fragen, finden vielleicht auch, dass manche Forderung übertrieben ist. Aber sie wollen zugleich zumindest verstehen, warum im Fernsehen jetzt manchmal von „Politiker – innen“ gesprochen wird, oder ein schwarzer Mensch sich hierzulande erst mal gegen die Frage wehrt, wo er oder sie denn herkomme. Und welche Folgen es beim Reden und Schreiben eben hat, dass die Existenz eines nicht eindeutigen Geschlechts nicht nur theoretisch anerkannt ist, sondern neuerdings bei uns auch im Gesetz steht.

Zwischen Schnickschnack und Sprachpolizei

Die Diskussion zeigt: Antworten sind hier längst noch nicht überall gefunden. All das aber nur für Schnickschnack zu halten, wird der Entwicklung ebensowenig gerecht wie die Aufrüstung einer neuen Sprachpolizei im Namen von Fortschritt und Gerechtigkeit. In unserer Leserdebatte ist immer wieder einmal ein historischer Vergleich aufgetaucht: Der Streit um die Veränderung der Gesellschaft in ihrer Sprache, so hat es ein älterer Leser in der Forumsdiskussion gesagt, erinnere ihn an den studentischen Aufbruch der Jahre 1967/1968.

Bei den HAZ-Forum haben HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt und Jutta Rinas Expertinnen ihre Fragen gestellt. Quelle: Tim Schaarschmidt

In mancher Hinsicht könnte das passen: Gesellschaftliche Veränderungen suchten sich ihren Weg in den Alltag, einige wenige Menschen gingen vorweg – andere bekämpften sie scharf. Und die allzu harten Protagonisten des Fortschritts wie ihre Organisationen scheiterten an sich selbst. Am Ende aber bewegte sich das Land.

So gesehen sind der Sternchen-Streit und die ganzen Abkürzungen, mit denen um die korrekte Bezeichnung von Menschen gerungen wird, am Ende vielleicht gar nicht entscheidend – sondern ein Mittel zu einem eher einfachen Zweck: Einem neuen höflichen und respektvollen sprachlichen Umgang in einer Gesellschaft im Umbruch. Er entsteht nicht am Reißbrett, er wächst in der Diskussion im Alltag. Unter uns allen. Also: Reden Sie (weiter) mit!

Von Hendrik Brandt