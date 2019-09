Frankfurt

Die Geldpolitik dürfte auch in dieser Woche das richtungsweisende Thema an den Aktienmärkten bleiben. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihren jüngsten Beschlüssen die Erwartungen der Investoren weitgehend erfüllt hat, stehen nun die Währungshüter in den Vereinigten Staaten unter Zugzwang.

Viele Analysten erwarten, dass die Federal Reserve (Fed) am Mittwochabend eine Senkung des Leitzinses um weitere 0,25 Prozentpunkte bekannt geben wird. Ende Juli hatte die Fed den Leitzins bereits in gleichem Maße verringert; die Spanne liegt derzeit zwischen 2 und 2,25 Prozent.

Am vergangenen Freitag legte der Deutsche Aktienindex (Dax) den achten Tag in Folge zu. Eine längere Gewinnserie war dem Dax zuletzt im April gelungen. In der abgelaufenen Woche erzielte er ein Plus von 2,3 Prozent. „Erfüllt auch die Fed die Erwartungen und setzten sich die politischen Entspannungsanzeichen weiter fort, dürfte die kurzfristige Rallye noch etwas weiter andauern“, meint Commerzbank-Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz. Nach Einschätzung des Börsenexperten Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets ist die Aktie noch lange der „nahezu einzige Ausweg aus der Realzinsfalle“.

Präsident Donald Trump drängt die Notenbank in den USA bereits seit Monaten dazu, die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Er will gut ein Jahr vor der Präsidentenwahl keinen Konjunktureinbruch riskieren. Am Mittwoch forderte Trump via Twitter einen Leitzins von „null oder weniger“. Nach der Fed treffen am Donnerstag auch die Notenbanken in der Schweiz, Japan und Großbritannien geldpolitische Entscheidungen.

Von stahl