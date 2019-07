Hannover

Auch in der neuen Woche beschäftigen die Geldpolitik und die Berichtssaison die Anleger. Nach der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der vorigen Woche ist am Mittwoch die amerikanische Notenbank Fed mit ihrer Zinsentscheidung an der Reihe. Außerdem legen rund ein Drittel der Dax-Unternehmen im Verlauf der Woche Quartalszahlen vor. Zuletzt hat sich der Deutsche Aktienindex (Dax) trotz der schwächeren Konjunktur recht gut geschlagen. In der vergangenen Woche ist der Dax um etwa 1,3 Prozent gestiegen.

Am vergangenen Donnerstag veränderte die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen nicht. EZB-Chef Mario Draghi hat jedoch angedeutet, dass die Notenbank ihre Geldpolitik weiter lockern könnte. Es seien „signifikante geldpolitische Impulse“ notwendig, sagte er. Der konjunkturelle Ausblick werde immer schlechter und schlechter.

Nun rechnen Börsianer fest damit, dass die Fed am Mittwoch ihre Leitzinsen herabsetzen wird. Es wäre die erste Zinssenkung seit zehn Jahren. In jüngster Zeit hat US-Präsident Donald Trump starken Druck auf die Zentralbank ausgeübt. Er wünscht sich schon lange niedrigere Zinsen.

Morgen präsentieren der Medizinkonzern Fresenius, seine Tochter FMC, HeidelbergCement, Lufthansa und Bayer neue Geschäftszahlen. Am Donnerstag folgen Siemens, BMW und Infineon, ehe dann am Freitag auch noch Allianz und Vonovia ihre Bücher öffnen. Jüngst hatten mehrere Gewinnwarnungen deutscher Unternehmen die Geduld der Investoren auf eine harte Probe gestellt.

Erwartet werden zudem einige Konjunkturdaten. So wird am Mittwoch bekannt gegeben, wie sich die Wirtschaft des Euro-Raums im zweiten Quartal entwickelt hat. Zum Wochenschluss rückt dann der US-Arbeitsmarktbericht für Juli in den Fokus.

Von Nicklas Wolf