Mit Krisen kennt man sich bei Bombardier aus. Im Grunde besteht die Geschichte des kanadischen Konzerns aus einer Aneinanderreihung von Kalamitäten, seit die Provinz Quebec 1949 ein Gesetz zur winterlichen Räumung auch der ländlichen Straßen auf den Weg brachte – für den Erfinder der Schneemobile war das der erste harte Schlag. Bombardier wechselte die Branche, baute Züge und Flugzeuge – aber auch durch diverse Zukäufe wurde das Konglomerat nie wirklich erfolgreich. Nur die Verschuldung wuchs.

Nach einer fast 60 Jahre währenden Expansion könnten die Aktivitäten des Konzerns wieder auf einen kleinen Kern zusammenschnurren: den Bau von Geschäftsflugzeugen, die vor allem unter der Marke Learjet bekannt sind. Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass die Wettbewerbsbehörden einen Verkauf der Bahnsparte an den Konkurrenten Alstom genehmigen. Dessen geplante Fusion mit dem Zuggeschäft von Siemens hatte die EU-Kommission vor einem Jahr aus Sorge um die dann fehlende Angebotsvielfalt bei Hochgeschwindigkeitszügen abgelehnt.

Ein Rückzug der Kanadier aus diesem Bereich würde auch die ohnehin wackelige Basis der deutschen Standorte neuerlich erschüttern. Die Bombardier-Werke in Berlin, Bautzen und Görlitz konnten bereits in der letzten Restrukturierungsrunde nur mühsam ihre Existenz behaupten – die Beschäftigten am Alstom-Standort in Salzgitter mussten jüngst herbe Einschnitte in Kauf nehmen, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Eine Aussicht auf Besserung war damit nicht verbunden: Wegen fehlender Aufträge droht großen Teilen der Belegschaft demnächst Kurzarbeit.

