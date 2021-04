Linden-Nord

Es hat eine gewisse Tragik. In der Pandemie muss das Kulturzentrum Faust seit Monaten in einer unfreiwilligen Zwangspause verharren – ausgerechnet in einer solchen Situation kommt eine weitere schlechte Nachricht dazu. Der Brand vom vergangenen Sonntag ist keine Bagatelle, das steht fest. Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, ist zurzeit noch nicht absehbar. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Sanierung der betroffenen Gebäude mindestens Wochen dauern wird. Auch wenn die Bauten versichert sind – in einer wegen der Corona-Krise ohnehin angespannten Lage kann Faust keine zusätzliche finanzielle Last gebrauchen.

Das Jahr, in dem das Kulturzentrum 30 Jahre alt wird, steht unter denkbar schlechten Vorzeichen. Umso wichtiger ist es, dass sich die Betroffenen nicht entmutigen lassen. Sie planen trotz Pandemie weiter an ihren Geburtstagsfeierlichkeiten.

Gefahr durch parkende Autos

Und bei allen schlechten Nachrichten gibt es auch eine gute: Wäre die Feuerwehr nicht so schnell vor Ort gewesen, wäre das Kulturzentrum womöglich noch viel stärker durch die Flammen beschädigt worden – und niemand wurde bei dem Brand verletzt. Erschreckend aber ist, dass die Einsatzkräfte darum bangen mussten, ungehindert zur Einsatzstelle zu kommen, weil falsch geparkte Wagen ihnen im Weg standen. Hier zeigt sich: Parkvergehen sind keine Kavaliersdelikte, sondern eine Gefahr.

Von Juliane Kaune