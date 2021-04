Hannover

Allmählich liegen die Nerven in der Autoindustrie blank. Wegen des weltweiten Mangels an Halbleitern seien die Hersteller bereits zum „Häuserkampf“ übergegangen, sagte Murat Aksel kürzlich. Der Beschaffungsvorstand der Marke Volkswagen muss es wissen: In Wolfsburg musste der Konzern die Produktion schon mehrfach unterbrechen, weil es an den nötigen Mikrochips fehlte. Kaum ein Autobauer oder Zulieferer ist inzwischen noch ohne eine „Task Force“, die den Nachschub für die eigenen Werke sichern soll – dabei ist sich jeder selbst der Nächste.

Komplexe Lieferketten

Im Hintergrund läuft bereits die Suche nach den Verantwortlichen für die Misere, es wird von Schadensersatzansprüchen in Milliardenhöhe geraunt. Schuldige zu finden, die sich nötigenfalls vor Gericht belangen lassen, dürfte nicht ganz einfach werden. Dafür sind die Lieferketten zu komplex. Zu Beginn der Corona-Krise hatten die Autohersteller befürchtet, dass die Nachfrage nur sehr langsam wieder anspringen würde – folglich reduzierten sie die Bestellungen bei den Zulieferern, die wiederum die Aufträge für ihre Zulieferer entsprechend kürzten.

Bei vielen Bauteilen ist so etwas unproblematisch – für Mikrochips gilt das nicht. Auch ohne plötzliche Ausfälle von größeren Werken hätten sich die Hersteller schwergetan, mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Hinzu kommt, dass die Autoindustrie für sie nur ein vergleichsweise kleiner Kunde ist, Produzenten von Smartphones oder anderer Elektronik nehmen deutlich größere Mengen ab. Deshalb finden sich VW, Continental und Bosch nun im hinteren Teil der Warteschlange wieder, wenn es darum geht, den Mangel zu verwalten.

Von Jens Heitmann