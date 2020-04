Hannover

Viel mehr Pech als Condor kann ein Unternehmen kaum haben. Erst ist die Fluggesellschaft durch die Insolvenz des Mutterkonzerns Thomas Cook in Turbulenzen geraten – nun droht der Absturz infolge der Corona-Krise. Nach dem gescheiterten Verkauf an die polnische Lot ruhen die Hoffnungen abermals auf dem Staat: Dass der Fiskus nach dem ersten Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro erneut einspringen wird, ist keine große Überraschung mehr. Zuletzt ging es nur noch um die Modalitäten.

Nach den Notkrediten für die Tui und Adidas und vor dem möglichen Einstieg bei der Lufthansa hat die Politik keine Alternative: Wenn der Staat einmal seine Schatulle geöffnet hat, müssen Bund und Länder im Anschluss immer begründen, warum sie dem nächsten Pleitekandidaten die Hilfe versagen wollen. Nach der Logik der anderen Unterstützungsmaßnahmen gibt es dafür im Fall Condor keinen Grund. Anders als zuvor etwa Air Berlin ist der Ferienflieger nicht chronisch defizitär unterwegs.

Über die Aussichten für die Zukunft sagt das allerdings wenig aus. Schon lange ist klar, dass Condor bald viel Geld in seine Flotte stecken muss – insbesondere die Langstreckenmaschinen sind überaltert, sie haben im Schnitt mehr als 20 Jahre auf dem Buckel. Diese Herausforderung kann die Gesellschaft nur meistern, wenn sich der Luftverkehr in absehbarer Zeit normalisiert. Condor könnte helfen, dass unabhängige Reiseveranstalter wie DER Touristik oder FTI kein Interesse daran haben können, dass die Lufthansa und Tuifly den Markt unter sich aufteilen.

Von Jens Heitmann