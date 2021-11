Hannover

Kaum zwei Wochen im Amt, hat der neue Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Donnerstag in der HAZ höflich, aber bestimmt mit einem „Missverständnis“ aufgeräumt: Ja, man orientiere sich durchaus an den Corona-Regeln, die das Land vorgebe, das den Blick stets eng auf Krankenhausbelegungswerten und Warnstufen hat. Aber er sagte auch: „Die Region Hannover kann als zuständige Infektionsschutzbehörde aber immer über die Vorgaben der Landesverordnung hinausgehen.“ Im Klartext hieß das: Wenn uns die Maßnahmen des Landes zu lasch sind, greifen wir eben selbst durch.

Das hat Krach jetzt gemacht. Seit Freitag kommen Menschen, die nicht gegen Corona geimpft oder von der Krankheit genesen sind, in kein Restaurant, Fitnessstudio und kein Theater mehr. Einem Mann, der eigentlich am Sonnabend seinen 30. Geburtstag feiern wollte, verhagelte das die Party: Er wollte beim Verwaltungsgericht durchsetzen, ungeimpfte Gäste mit Test ebenfalls zulassen zu dürfen – und verlor. Damit fällt die Party mutmaßlich aus. Denn der Kläger ist selbst nicht geimpft.

Ärger über die Ungeimpften

Mit großem Mitleid aus der Mitte der Gesellschaft wird der Jubilar wohl nicht rechnen dürfen. Denn der fehlt mehr und mehr das Verständnis für die, die sich bisher die Spritze nicht haben verpassen lassen – sofern sie nicht handfeste medizinische Gründe dafür haben. Stattdessen wächst der Ärger darüber, dass eine Pandemie, die wir alle so gern hinter uns lassen würden, auch ihretwegen einfach nicht verschwinden will, sondern sich im Gegenteil ein weiteres Mal richtig groß macht.

Mit seinem forschen Vorgehen setzt Krach einen neuen Ton im Regionshaus. Zwar mangelte es seinem Vorgänger Hauke Jagau (SPD) grundsätzlich nicht an Entschlossenheit. Auch in der Pandemie wies er die nach, als er etwa in Windeseile das Personal im Gesundheitsamt aufstockte oder ein Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände aus dem Boden stampfte. Allerdings gingen Jagau die Freiheitseinschränkungen, die anderenorts beschlossen wurden, oft zu weit. Entsprechend war er selten gewillt, strengere Regeln einzuziehen als Land oder Bund – obwohl er es hätte tun können. Mancher fand das angenehm liberal, mancher gefährlich. Hin und wieder hatte man den Eindruck, der sonst so zupackende Jagau wolle die letzten Zuckungen der Pandemie gemütlich aussitzen.

Krach ist nicht auf Jagaus Kurs

Dieser Linie folgt Krach jetzt eindeutig nicht. Damit demonstriert er nach wenigen Tagen auf dem neuen Posten Entschlussfreudigkeit. Aus der Landespolitik ist zu hören, dass sein Kurs bei den dortigen Beratungen mittlerweile als beispielhaft gilt – auch der politischen Konkurrenz. Denn Krach hat Recht: So wie bisher konnte es nicht weitergehen.

Nicht verkennen darf man dabei allerdings zweierlei. Zum einen: Mag sein, dass Jagau und Krach in vielerlei Punkten unterschiedlich ticken. Allerdings ist die pandemische Situation, in der die Region zur Stunde steckt, so auch noch nicht dagewesen. Einen Moment, in dem die Infektionszahlen auf Rekordniveau sind, während die Mehrzahl der Bürger geimpft ist und somit weiterhin weitgehende Freiheiten genießen kann, hat Jagau nicht erlebt. Zum anderen: Zunächst einmal ist jetzt eine Verordnung in Kraft getreten. Nun müssen diese Regeln scharf kontrolliert werden. Davon hängt ab, was Krachs Vorstoß wert ist.

Von Felix Harbart