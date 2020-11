Hannover

Erstmals seit dem 1. November ist der sogenannte Sieben-Tages-Inzidenzwert bei den Corona-Infektionen in der Region Hannover am Wochenende unter den Wert von 100 gesunken. Am Sonnabend verzeichnete das Landesgesundheitsamt Niedersachsen für die Region einen Wert von 93,1, am Sonntag waren es 94,7. Das Maß bezeichnet die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Auswirkungen auf die Schulen

Der Inzidenzwert ist deswegen von Bedeutung, weil sich aus seinem Wert die Lockerung oder Verschärfung verschiedener Corona-Schutzmaßnahmen ergibt. Für die Schulen hat das Absinken des Wertes unter 100 eine praktische Konsequenz: Seit Anfang November gilt in Niedersachsen die Regel, dass Schulen ab dieser Zahl in das sogenannte Szenario B mit geteilten Klassen übergehen müssen, sobald es bei ihnen eine Infektionsschutzmaßnahme, sprich eine Corona-Infektion, gibt. Ähnliches gilt für Kindertagesstätten: Hier können ab dem Inzidenzwert 100 bei Infektionen der sogenannte eingeschränkte Betrieb oder noch strengere Maßnahmen angeordnet werden. An der bestehenden Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse fünf bleibt es dagegen: Sie stünde erst ab einem Inzidenzwert von 50 zur Debatte. Lediglich für geteilte Klassen im Wechselmodell gilt keine Maskenpflicht, da diese laut Land aufgrund der verringerten Schülerzahl in den Räumen dann nicht mehr unbedingt notwendig sei.

Für Schulen, die sich bereits im Szenario B befinden, ändert sich mit der neuen Inzidenz allerdings erstmal nichts. Das Wechselmodell wird vom Gesundheitsamt in der Regel für eine Dauer von 14 Tagen angeordnet und läuft dann automatisch aus. Diese Anordnung bleibt gültig, auch wenn die Inzidenz unter 100 fällt.

„Noch keine Trendwende“

Landesweit errechnete das Landesgesundheitsamt am Sonntag einen durchschnittlichen Inzidenzwert von 86,5. Dennoch könne keine Entwarnung gegeben werden, hieß es am Sonntag auf der Internetseite des Amtes. Nach wie vor seien die Infektionszahlen vielerorts zu hoch. „Die erhoffte Trendwende konnte im November noch nicht erreicht werden, bisher ist lediglich ein ,Seitwärtstrend’ zu beobachten.“

Ziel sei weiterhin, „die Infektionsdynamik“ in Niedersachsen weiter unter Kontrolle zu bekommen. Daher gelten ab Dienstag, dem 1. Dezember, die verschärften Corona-Maßnahmen, die Bund und Länder in der vergangenen Woche beschlossen haben. Dann dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen, Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit. Schon seit Anfang November sind Restaurants, Kinos, Theater und Fitnessstudios geschlossen. Für Weihnachten und Silvester haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Chefinnen und Chefs der Länder indes auf Lockerungen geeinigt.

Von Felix Harbart